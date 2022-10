Ça cafouille au Palais ! Des sondages secrets installent la peur

Comme en 2017 lors des Législatives et à la Présidentielle de 2019, des sondages confidentiels commandés par le Palais avaient reflété les vrais résultats. Et en 2022, point de sondage car le génie qui avait mis en place toutes infrastructures avait été viré du palais lors du grand ménage du 1er novembre 2020. Et les résultats lamentables aux locales et aux législatives étaient les conséquences de l’impréparation due à l’absence de sondages précis qui pouvaient révéler les erreurs à réparer. Et pour la présidentielle de 2024, des amateurs voulant faire plaisir au Chef de l’Etat ont commandité des sondages incomplets. Et le résultat est alarmant…

Le résultat est si alarmant au point de semer la panique au Palais de la République. Actuellement, on ne dort plus là-bas. Le résultat de ce sondage est plus que catégorique. Il indique nettement que le Chef de l’Etat Macky Sall ne passera pas au premier tour. Pire, rien n’indique que Macky Sall passera au premier tour pour se retrouver au deuxième tour. Une véritable catastrophe. Un tel scénario serait des plus humiliants pour le Chef de l’Etat Macky Sall et la dynastie Faye-Sall.

Le Chef de l’Etat Macky Sall est paniqué. Il ne comprend plus rien. Il s’interroge sur qui sont les auteurs de ce sondage, et à quelle fin ? Pourtant ce sont des proches de la dynastie Faye-Sall qui ont commandé ce sondage à des personnes inexpérimentées. Le résultat de ce sondage hante le sommeil du Président de la République Macky Sall. Rien ne serait plus humiliant pour lui que de se faire éliminer de la course à l’élection présidentielle dès le premier tour.

Ce serait un désaveu, mais le pire des scénarios qu’il n’a jamais envisagé. Au Palais de la République, tous ceux qui roulent pour qu’il torde le cou à la Constitution et présente sa candidature à un troisième mandat, lui ont fait croire qu’il passera dès le premier tour à l’élection présidentielle en 2024 s’il arrive à avoir les 400.000 voix du PDS. Et, ce sont ces mêmes personnages qui ont commandé ce sondage dont le résultat ne place même pas Macky Sall dans les trois premières places…

Que cela peut être terrible et humiliant pour l’actuel locataire du Palais de la République. Macky Sall doit être actuellement en train de rechercher la recette miracle pour se sortir d’une telle humiliation. Que faire ? Renoncer sa candidature à un troisième mandat ? Mais en ce moment, quelle candidature présenter dans les rangs du camp présidentiel ? Il va falloir alors improviser. Ce qui fait présage un échec retentissant du camp présidentiel. Macky Sall n’a jamais préparé dans les rangs de sa mouvance, quelqu’un qui serait prêt à être son dauphin en 2024.

La désillusion va être terrible pour lui, surtout après le résultat de ce sondage dont il a pris connaissance. Il doit trouver la parade pour se sortir de l’humiliation. Il ne peut pas repousser la date de l’élection présidentielle prévue en 2024. Il ne peut pas aussi songer à faire tronquer le résultat qui sera issu des urnes. C’est dire à quel point le sommeil du Président de la République Macky Sall est hanté depuis qu’il a pris connaissance du résultat de ce sondage.

Il ne sait plus que faire. Doit-il convoquer en réunion ses conseillers les plus proches pour décider de la décision à tenir pour faire face à la situation ? Macky Sall est dans l’impasse. Le résultat de ce sondage parvenu à son bureau, l’a véritablement secoué. 2024 risque d’être une véritable humiliation pour lui. Macky Sall vient de se rendre compte à quel point il a été dupé par les membres de la dynastie Faye-Sall qui le poussent à présenter sa candidature à un troisième mandat en 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn