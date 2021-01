Macky zappe la France et court chercher le vaccin en…

Vaccins russes : Macky Sall veut l’aide d’Erdogan auprès de Poutine

Le Président de la République Macky Sall est depuis hier à Istanbul en Turquie. Le Président de la République Macky Sall ne veut pas rester les bras croisés, et se lance dans une course contre la montre pour que le Sénégal puisse réceptionner à temps, la première tranche de vaccins que notre pays veut commander dès le mois de mars. C’est une promesse que le Chef de l’Etat Macky Sall veut tenir pour ne pas être la cible de l’opposition sur cette affaire.

Pas sûr que la France sur qui Macky Sall comptait dans un premier temps pour permettre au Sénégal de réceptionner ses premières commandes en mars, puisse être en mesure de le faire. La France, elle-même ainsi que les autres pays membres de l’Union européenne (UE) comme elle, éprouvent en ce moment d’énormes difficultés pour réceptionner leurs premières commandes qui devaient être livrées entre fin décembre et fin mars. L’UE avait privilégié le laboratoire britannique AstraZeneca pour ravitailler ses Etats membres. L’UE reproche au laboratoire AstraZeneca « le déploiement plus lent qu’escompté de son vaccin contre le coronavirus ». Un retard que AstraZeneca explique par des problèmes sur l’un de ses sites.

Des explications loin de satisfaire l’UE qui soupçonne le laboratoire d’avoir vendu une grande quantité des vaccins déjà fabriqués à des pays hors de l’UE. Or, l’UE soutient avoir investi des sommes conséquentes dans le laboratoire pour qu’il augmente ses capacités de production. Un contrat donc qui impose au laboratoire britannique de produire en quantité suffisante. Seulement, l’UE redoute que les doses produites aient été attribués en grande partie à des pays non-membres, notamment le Royaume-Uni. C’est pourquoi, le torchon brûle en ce moment entre l’UE et le laboratoire pharmaceutique.

Résultat des courses, la France qui attendait 9 millions de doses attendues sur les 17,5 millions de doses qui devaient être livrées entre fin décembre et fin mars, n’en recevra finalement que 4,6 millions de doses.

Au vu de la situation, le Chef de l’Etat Macky Sall sait qu’il ne peut compter sur la France. Il court donc en Turquie auprès de son ami Erdogan pour pouvoir bénéficier des vaccins russes dénommés Spoutnik V (5). Macky Sall espère donc compter sur la proximité d’Erdogan avec Poutine pour que le Sénégal soit approvisionné en vaccins russes.

Le Président de la République Macky Sall ne va pas attendre l’aide de la France pour que le Sénégal obtienne ses premières doses de vaccins. La course contre la montre est engagée pour lui, et il ne doit pas baisser les bras, pour ne pas rater le rendez-vous de mars. Plutôt donc explorer des marchés comme ceux de la Russie ou de la Chine. Et les excellents rapports entretenus par Erdogan avec Poutine ne pourront que l’aider à approvisionner le Sénégal en vaccins russes. Entre Etats dans le monde, c’est la ruée vers toutes les quantités de vaccins disponibles.

La rédaction de Xibaaru