Madi Waké Touré à Macky : « le geste du 3 juillet est magnifique, il faut… »

Président, Macky SALL, le geste du 3 Juillet 2023 est magnifique, il faut le parachever.

L’Afrique, dans sa globalité, a suivi avec beaucoup d’intérêt et d’attention, le discours historique du Président SALL, ce soir du 3 Juillet 2023. Les africains de tous bords s’en rappelleront pour la bonne et simple raison que l’Afrique a habitué le reste du monde aux rendez-vous manqués. Celui-ci fera-t-il l’exception ? Les prochains jours et les prochains mois nous édifieront !

En attendant, interrogeons-nous sur certains événements -phares qui avaient suscité beaucoup d’espoir en Afrique ? Que sont devenues les conférences nationales ? Une grande déception pour les peuples d’Afrique ! Et le printemps arabe dans tout cela ? Là aussi les promesses de changements n’ont pas répondu aux attentes des populations arabes et africaines.

Comme on le voit, la démocratie en Afrique n’a pas connu les avancées souhaitées par les africains. Au contraire ! Les rares pays africains comme le Sénégal, cités en référence il y a de cela quelques années, connaissent des reculs importants en matière de bonne gouvernance démocratique.

Ce pays qui peut s’enorgueillir d’avoir réussi deux alternances, s’embourbe depuis quelques années dans des contradictions qui tirent sa démocratie vers le bas.

Et ce n’est pas tout, la république elle-même, vit les moments les plus sombres de son existence. Ecoutons à ce propos cette réflexion fort juste de El Hadj Ibrahima SALL qui a su très tôt déceler les boulets qui entravent la bonne marche de notre république ! « Née comme un acte de confiance, notre République a insidieusement basculé dans la méfiance, puis la défiance. Une suspicion s’est érigée, au fil du temps, autour de l’action publique, de l’Etat et des institutions de la République ; pendant que les manifestations spontanées dans les rues et les violences sporadiques qui les accompagnent, témoignent d’un malaise profond dans notre société. »in, DEMAIN LA REPUBLIQUE, Les Editions AURA

Poursuivant sa réflexion haut de gamme, ce brillant universitaire va révéler les failles d’une justice inféodée au pouvoir politique : « Au-delà des hommes qui animent la machine judiciaire, qui a pu être brocardée à tel ou tel moment, il faut réfléchir aux raisons structurelles de cette crise. Point n’est besoin d’être un spécialiste du droit pour comprendre que c’est dans son lien avec le pouvoir politique que, principalement, résident les raisons de la crise judiciaire. » En parcourant les mots de ce penseur émérite, on peut penser que ces écrits datent de la période que nous vivons. Que nenni ! Ce livre date de la première alternance. Mais comme j’ai l’habitude de dire, les grands esprits survolent, par leurs réflexions stratégiques, le temps.

Pour dire vrai et de quelques côtés qu’on observe la situation du pays, les clignotants sont loin d’être au vert. Et c’est dans ce contexte lourdement chargé que le Président, Macky SALL a pris sur lui la décision de renoncer à un troisième mandat.

Le geste, dans sa beauté et grandeur, mérite, respect !

Cette appréciation positive n’est pas partagée par certains sénégalais qui pensent que le Président Macky SALL n’a fait que ce qu’il devait faire. En conséquence, il n’a droit à aucune félicitation.

Ceux et celles-là qui défendent cette thèse ont tort, selon moi.

Cela dit, je suis très à l’aise pour décerner un satisfecit au Président Macky SALL au motif que pendant ses douze ans de règne à la tête du pays, j’ai été très critique de sa gestion (voir mes nombreuses contributions dans la presse). J’ai toujours considéré sa gouvernance comme étant en porte à faux avec les slogans proclamés : « La patrie avant le parti ! Gestion sobre et vertueuse ! » Tous ces beaux mots qui firent rêver tout un peuple ne furent que des vœux pieux.

Mais voilà que l’homme Macky SALL surprend son monde, moi y compris. Et agréablement ! J’ai toujours dit, répété et écrit que Macky SALL allait faire un troisième mandat.

Mais là, divine surprise qui met du baume dans le cœur de millions d’Africains qui croient dur comme fer que le Sénégal doit servir de boussole et de locomotive à toute l’Afrique afin d’installer celle-ci sur une rampe d’excellence.

Tout cela pour dire que le geste de dépassement posé par Macky SALL n’est pas petit. Il n’est ni anodin, ni insignifiant ; alors M. Le Président, que la suite soit à la hauteur de cet acte sublime et ne le ternisse pas !

De là, j’entends mes contempteurs, élever la voix pour dire : « Très facile de donner des bons points comme ça mais sur quoi se fonde-t-il pour présenter le geste de Macky SALL comme quelque chose sortant de l’ordinaire. »

Je ne me déroberai pas à cette interpellation qui ne manque surtout pas d’intérêt. Essayons de démontrer en quoi l’acte posé par le Président, Macky SALL est digne d’éloge.

Au fait, le pouvoir africain pour ceux ou celles qui se donnent la peine de réfléchir sur son fonctionnement, savent parfaitement que celui-ci, échappe à toutes rationalités. S’y entremêlent et s’entrecroisent des logiques qu’un esprit rationnel a du mal à comprendre. Les pratiques occultes en tous genres, des collaborateurs passés maitres dans l’art de la flagornerie, l’immixtion intempestive de la famille dans les affaires de l’Etat, le jeu de forces sociales puissantes, tantôt alliées, tantôt adversaires ; tout cela dis-je, fragilise terriblement le chef d’Etat africain. Que les masques affichés par ces hommes-là, ne vous trompent pas. A force d’évoluer dans un environnement si pollué moralement, socialement, on finit par se déshumaniser. On se croit un surhomme ! Un demi dieu surtout que toutes les institutions qui pouvaient contrebalancer la toute-puissance du chef, sont sous ses pieds. Dans nos pays, l’indépendance de la Justice, du Parlement est un leurre.

S’extirper de ce maelstrom où on ne vous fait pas de cadeaux, n’a pas été chose facile pour le Président Macky SALL. Je crois savoir que la décision qu’il a prise, fut la plus difficile et la plus douloureuse à prendre dans sa longue carrière.

Dans ces conditions, la meilleure démarche qui sied, c’est de l’accompagner, l’encadrer par des conseils judicieux et opportuns afin qu’il puisse faire face aux mille et un défis qui se dressent sur son chemin. Faire autre chose, c’est ne rien comprendre aux tourments que vit Macky SALL, tiraillé entre des forces contraires qui ne lui laissent aucun répit.

Encore une fois, bravo monsieur le Président. Vous venez de gagner une bataille. Reste maintenant la mère des batailles. Elle se gagnera sur votre entourage. Elle se gagnera sur vous-même ! Oui sur vous-même en ce sens que des rancœurs, des ressentiments ont fini par se cristalliser. Mais c’est là où on vous attend, en tant qu’homme d’Etat.

Excellence, sortez de vous-même pour embrasser la grandeur qui vous installera et à jamais dans l’éternité. Mon souhait le plus profond, c’est que dans dix, trente, cent, mille ans, les générations futures puissent dire à l’unisson et avec fierté : « Quand le Sénégal fut au bord du précipice, deux grands hommes à savoir, Macky SALL et Ousmane SONKO se sont donnés la main pour fumer le calumet de la paix ». C’est cela et rien d’autre que les peuples d’Afrique attendent de vous. L’Afrique à commencer par le Sénégal ne doit plus donner l’image d’un continent, abonné aux violences, aux guerres.

Tout compte fait, le Sénégal se trouve à la croisée des chemins. Et il n’y a que la voie de la raison pour le sauver du gouffre. Excellence, le chemin, le seul qui vaille d’être emprunté par vous, difficile certes, est la voie de l’apaisement. Ce n’est pas de la faiblesse. Je l’ai dit et répété dans mon avant dernier papier.

D’autres, avant moi, l’ont dit, votre entourage n’est pas constitué que d’hommes de qualité. Que de faux frères dans votre entourage ! Que de collaborateurs moralement et intellectuellement handicapés ! Que d’intellectuels malhonnêtes, taillés dans l’étoffe de salauds autour de vous pour qui la surenchère verbale et informationnelle, prime sur toutes les autres considérations. Que d’inepties n’a-t-on pas entendus de la part de ces soi-disant intellectuels sur le compte de Sonko et de son parti, Pastef ? Pour beaucoup de ces gens-là sans aucune consistance morale, il faut plaire au chef suprême à tout prix. Et pour ce faire, il faut présenter l’autre sous les traits les plus effroyables……Le pestiféré ! L’ennemi à abattre et par tous les moyens !

Un tel entourage constitué de larbins, de béni oui oui de la pire espèce, ne facilite pas la tâche à un homme d’Etat. Et, résultat des courses, le Sénégal a connu une première guerre en Mars 2021, une deuxième en Juin, 2023.

Fort des vérités énoncées plus haut, il urge de sortir de l’impasse dans laquelle le pays est englué depuis plusieurs années. Par la faute de qui ? De nous tous mais en particulier, du chef et de son entourage.

Ces mauvais conseillers qui entourent le chef ne seraient pas en quelque sorte responsables de sa propension effrénée à user et à abuser de manœuvres souterraines et politiciennes qui n’honorent pas la République ?

Cet ancien conseiller spécial du Président de la République en l’occurrence, Abdoul Aziz Diop qui connaît bien le système de l’intérieur ne révèle-t-il pas dans une audio devenue virale certains dessous malsains du système et révélateurs de l’affaissement des valeurs ? S’adressant au chef de l’Etat, il lui dit : « Il faut cesser les machinations et autres combines. Ce n’est pas bien ! » Plaise à Dieu qu’il soit entendu !

Excellence, le moment est grave ! Très grave ! Et ce pays que nous aimons tous, ne doit en aucun cas basculer dans la violence aveugle.

Des voix autorisées dont le discours est enrobé de sagesse, vous appellent à un sursaut d’orgueil et de lucidité pour nous sortir de cette situation lourde de dangers.

Dans cette direction, je vous invite à écouter cette voix qui parle sous la dictée du Dieu de la sagesse. Amadou Lamine Sall, inspiré par je ne sais quelle divinité, vous parle avec la voix du cœur. Mais aussi avec la voix de la raison ! Cet homme-là mérite d’être écouté. Et religieusement au motif qu’il ne parle pas pour sa poche, son ventre et son…….La parole à cet homme, bon : « Au-delà de ma toute petite personne, Monsieur le Président, c’est tout votre peuple et toute l’Afrique qui vous demandent d’aller encore plus loin et plus haut, en organisant les prochaines échéances présidentielles de février 2024, toutes portes ouvertes. Une seule porte fermée, vous enferme en même temps. N’en fermez aucune. Allez au-delà d’une page d’histoire pour deux pages d’histoire !

Votre destin n’est pas petit. Ne vous attardez pas sur vos adversaires que vous prenez pour vos pires ennemis. Refusez que le diable vous serve des fagots de bois en feu pour incendier et meurtrir votre cœur de croyant. Pardonnez. Avancez. Rassembler. »

Amadou Lamine SALL, merci ! La bonté a parlé !

Le mot bonté est lâché ! Voilà ce qu’il nous faut dans ce pays en cette période cruciale de l’histoire du pays. Nous avons besoin d’hommes et de femmes qui prêchent la voix de la sagesse. Pas autre chose !

Mary Teuw NIANE, ancien ministre sous Macky SALL, intellectuel de haut vol, a lui aussi compris que les discours va- t-en guerre, affabulateurs, mensongers, ne servent pas la cause de la Vérité, de la Paix.

Professeur, votre discours vaut le détour : « L’intérêt du Sénégal qui est au-dessus du Président de la République, de Monsieur Ousmane Sonko et de tout autre Sénégalais est l’organisation d’une élection présidentielle transparente et inclusive, la pacification de l’espace politique par la libération de tous les détenus politiques et d’opinion, la fin du traitement d’exception réservé au leader et aux membres du PASTEF, la pacification du discours des leaders du PASTEF, le retour à l’ordre républicain, etc. »

Voilà le genre de discours responsable que les sénégalais dans leur écrasante majorité veulent entendre de la part de tous ceux ou celles qui interviennent dans l’espace public.

Tout cela me conforte dans l’idée qu’il n’y a pas à désespérer de ce pays qui nous a tout donné. Dieu fasse qu’on ne lègue pas à nos enfants et petits-enfants un pays en ruine au plan moral, social et matériel.

Pour avoir compris cela, Ndiaga Loum, professeur titulaire dans une université canadienne, martèle ces vérités qui défient le temps : « Les deux devraient mettre leurs orgueils et« égos » respectifs de côté, penser aux effets fabuleux d’une image inédite qui les verrait « tailler bavette » sur l’avenir du Sénégal. J’entrevois des scènes de joie et d’extase de Sénégalais non partisans qui ne pensent qu’au Sénégal et qui gardent encore la lucidité et la distance critique leur permettant de comprendre que la stabilité et la pérennisation de l’exemplarité de la démocratie sénégalaise sont, à l’heure actuelle, largement tributaires de la réconciliation de ces deux hommes politiques.



Faire le contraire et se lancer dans une entreprise de liquidation d’un adversaire redouté et de son appareil en écartant sa candidature nous entraineront dans l’incertitude de lendemains dont les conséquences non maitrisées risqueraient d’anéantir tout le capital gagné après l’acte « historique » posé ce 3 juillet 2023. Ousmane Sonko n’aurait rien à perdre dans une réconciliation avec un chef d’État sortant malgré la douleur des injustices manifestement subies dans le cadre d’un combat politique âprement disputé; et le chef de l’État sortant, lui aussi, n’aurait rien à perdre; au contraire, il a, lui, tout à gagner en posant en un temps record deux gestes symboliques qui grandissent le pays de la Teranga et dont il tirera personnellement les dividendes en sollicitant cette fois-ci les « suffrages « du monde entier pour diriger son institution la plus représentative. Ce faisant, beaucoup auront la pudeur de parler de CPI, mais tout le monde aura à cœur le rêve de voir le nom de son pays associé à la plus haute direction de l’ONU. »

Merci à Ndiaga LOUM pour ce discours qui l’honore et qui force le respect. Et c’est à dessein que j’ai choisi de convoquer le mot de ces trois éminentes personnalités, citées plus haut et dont la posture traduit une haute conscience qu’éclaire une âme de pasteur.

Le Sénégal souffre ! Les sénégalais souffrent dans leur chair, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme. Vouloir en rajouter par un discours d’un autre âge, suscitant haine et zizanie, relève d’une entreprise criminelle. Ni plus, ni moins !

A son Excellence, le Président Macky SALL de décrypter ce langage de vérité de ces hautes personnalités pour ne pas répondre demain aux interpellations négatives de l’histoire.

Excellence, l’histoire vous somme de réconcilier votre peuple en libérant toutes les personnes détenues pour délits d’opinions- on parle de plus de 700 personnes pour un pays comme le Sénégal, c’est trop-, en faisant la paix ; la paix véritable avec votre principal adversaire, monsieur, Ousmane SONKO.

Je termine par ce mot d’un politique d’exception, Jean Jaurès qui imaginait la République comme : « un grand acte de confiance et d’audace ». Plaise à Dieu que tous ceux ou celles qui aspirent à nous diriger, intériorisent et vivent dans leurs actions de tous les jours ce mot magique de Jaurès.

Fait à Pikine le 24 JUILLET 2023

Madi Waké TOURE,

Assistant Social, Conseiller en Travail en Social