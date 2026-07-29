Magal 2026 : L’APR sollicite les prières du Khalife pour la candidature de Macky Sall à l’ONU

À la veille du Grand Magal de Touba, l’ancien président de la République, Macky Sall, a dépêché une importante délégation de l’Alliance pour la République (APR) dans la ville sainte pour son traditionnel ziar auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Conduite par l’ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba, la délégation a été reçue par le guide religieux afin de lui transmettre les salutations de l’ancien chef de l’État et de solliciter ses prières pour le Sénégal, à l’approche de ce grand rendez-vous religieux.

À l’issue de l’audience, Me Sidiki Kaba a souligné que cette visite s’inscrivait dans la continuité des relations entretenues par Macky Sall avec la cité religieuse. La mission comprenait notamment plusieurs figures de l’ancien régime, parmi lesquelles l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, ainsi que les anciens ministres Moussa Baldé, Mor Ngom et Néné Fatoumata Tall.

Outre les prières formulées pour un Sénégal en paix et un hivernage favorable, la délégation a évoqué la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Les représentants de l’APR ont ainsi demandé au Khalife général des Mourides de prier pour le succès de cette ambition internationale, tout en rappelant les relations privilégiées entre l’ancien président et le guide religieux.

En retour, Serigne Mountakha Mbacké a tenu à rassurer ses visiteurs en leur faisant savoir que Macky Sall « conserverait toujours une place privilégiée au sein de sa famille ». Une déclaration accueillie avec satisfaction par les membres de la délégation, qui se sont dits « confiants et rassurés » à l’issue de leur visite dans la capitale du mouridisme.