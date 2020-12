Mahmout Saleh doit démissionner ou…le virer par force

Honte pour la République : Mahmout Saleh doit démissionner de son poste de directeur de cabinet

C’est l’Etat du Sénégal qui se trouve sens-dessus, sens-dessous, depuis que la polémique est soulevée sur les diplômes obtenus par le ministre d’Etat Mahmout Saleh, directeur de cabinet du Président de la République Macky Sall. Et Mame Mbaye Niang, le Chef de cabinet de Macky Sall, lui-même s’en est mêlé en défiant Mahmout Saleh de montrer ses diplômes. Selon la loi, le titulaire du poste de directeur de cabinet du Chef de l’Etat, doit être un fonctionnaire de la hiérarchie A. Une loi établie sous feu Léopold Sédar Senghor, qui s’est perpétuée sous le Président Abdou Diouf.

Même l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade qui s’était trompé en nommant Babacar Gaye à ce poste si stratégique de directeur de cabinet, s’était par la suite ravisé. S’étant rendu compte de son erreur, Me Abdoulaye Wade avait par la suite rectifié, nommant Babacar Gaye au poste de directeur de cabinet politique.

Le Sénégal se retrouve à cette même situation vécue sous Me Abdoulaye Wade, avec le Président de la République Macky Sall. Macky Sall doit aujourd’hui suivre l’exemple du Président Me Abdoulaye Wade, en acceptant son erreur, et démettre Mahmout Saleh de cette fonction dont on doute qu’il ait le rang requis pour l’occuper. La polémique bat son plein, et ni Macky Sall, ni Mahmout Saleh ne réagissent. Des organisations de la société civile se sont même mêlées de la partie en déposant un recours d’annulation de la nomination de Mahmout Saleh auprès de la Cour suprême.

Le Président de la République Macky Sall doit vraiment être mal à l’aise. S’il ne prend pas la décision de le faire, c’est à Mahmout Saleh de lui ôter cette épine du pied, en acceptant lui-même de démissionner de son poste. Le Président de la République Macky Sall pourrait même en ce moment le remettre à son ancienne fonction de directeur de cabinet politique.

Théoricien du « coup d’Etat rampant » ensuite « debout » à l’époque du complot monté contre Idrissa Seck pour le séparer de Me Abdoulaye Wade, Mahmout Saleh doit avoir honte d’occuper un poste dont il n’a pas les compétences requises.

La rédaction de Xibaaru