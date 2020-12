Voici le plan de Macky et Idy pour…2024

L’APR, le Rewmi et les partis de Benno Bokk Yaakar s’apprêtent à créer le parti pour la majorité présidentielle qui va porter la candidature de Macky Sall pour un…3ème mandat. Le président Macky sera soutenu par les plus grands partis du Sénégal pour le mandat de 2024 à 2029. La Théorie du 3ème mandat prend forme avec le ralliement d’Idrissa Seck et la sortie de Madiambal Diagne

Troisième mandat : La candidature de Macky Sall en 2024 se précise

C’était la grande messe avant-hier jeudi au Palais de la République. Le contexte s’y prête et demeure favorable. Le Chef de l’Etat Macky Sall a réussi un très grand coup en élargissant sa majorité présidentielle avec les ralliements d’Idrissa Seck, d’Oumar Sarr et compagnie. Donc, l’occasion ne pouvait être plus propice pour le Chef de l’Etat Macky Sall que de convier à une rencontre tous les partis alliés, prêts à soutenir sa politique.

Macky Sall a bien réussi son coup. Avant-hier jeudi, Idrissa Seck connu pour son éloquence avec toute la gestuelle qui s’y prête, s’est illustré à nouveau au Palais de la République. Signe que le Chef de l’Etat Macky Sall peut obtenir à présent tout ce qu’il veut de ses alliés. Il ne doit faire plus de doute que Macky Sall est candidat à un troisième mandat respectif à la tête de l’Etat du Sénégal. Et tout indique que l’Alliance pour la République (APR), le Rewmi et les autres partis alliés de Benno Bokk Yaakar (BBY) vont tout faire, fédérer leurs forces, pour porter cette candidature de Macky Sall un…troisième mandat.

Macky Sall est en train de parvenir à ses efforts, c’est-à-dire réduire l’opposition à sa plus simple expression. L’opposition affaiblie, qui pour empêcher le présidentSall de se présenter à un troisième mandat, si tant est son souhait ?

D’autant que la théorie de la candidature à un troisième mandat respectif du Chef de l’Etat prend forme, depuis le ralliement d’Idrissa Seck ainsi que la sortie de Madiambal Diagne. Le président de la République se voit chaque jour, la voie lui être ouverte. Il pourra même compter s’il veut un troisième mandat, bénéficier de la complaisance et du silence des principales puissances occidentales. En effet, ces dernières se sont abstenues de toutes réactions négatives à l’encontre d’Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire et d’Alpha Condé en Guinée qui ont tous les deux, tordu le cou aux Constitutions de leur pays pour se faire réélire à un troisième mandat respectif.

La rédaction de Xibaaru