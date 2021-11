Mairie de Dakar : Soham Wardini arme ses troupes

La candidate sortante de la marie de Dakar Soham Wardini, a armé ses troupes en vue des élections locales de janvier 2022. Face à la presse mercredi, elle a promis de faire le bilan de sa gestion, avant de faire comprendre à ses militants que « le 23 janvier 2022, c’est l’avenir de (leur) ville qui se joue ».

« C’est au dernier moment que j’ai su que je ne serais pas candidate à la ville de Dakar (ndlr, pour le compte Yaw). Vous m’avez offert cette opportunité d’être votre tête de liste et toute l’équipe s’est mobilisée pour que cette liste soit validée. Donc je suis dans l’obligation de remercier tous les Dakarois et de les informer que je suis officiellement investie », a-t-elle devant les membres de la liste de l’Union citoyenne Bunt-Bi dans les différentes localités de Dakar.

La maire sortante de Dakar n’a pas manqué de prendre date lors de cette rencontre avec la presse. «Le 23 janvier, c’est l’avenir de notre ville qui se joue. L’avenir de chacun et de chacune d’entre nous. Car chaque Dakaroise et chaque Dakarois aspire à vivre dans la sécurité et la tranquillité dans un cadre agréable et respectueux de l’environnement ».

S’adressant aux électeurs de la capitale, elle dira : «Si nous sollicitons votre confiance, c’est parce que nous nourrissons l’ambition de renforcer la position de Dakar en tant que ville-carrefour du monde. Dans les prochaines années, notre ville va accueillir quatre grands événements de dimension mondiale ».