Mairie de Saint-Louis…La candidature de Mary Teuw Niane, une nécessité

Saint-Louis du Sénégal a plus que jamais besoin d’une remise en cause pour ne pas dire d’une catharsis et, assurément, le Professeur Mary Teuw Niane a, si la confiance que les « Domou Ndar » lui est renouvelée ( c’est parce qu’ils ont confiance en lui qu’ils lui ont demandé, durant la dernière présidentielle, de se présenter aux prochaines locales), toute la latitude et le temps de corriger les travers et dysfonctionnements. Autrement, notre ville apparaîtra comme une voiture conduite par un chauffard ( avec des apprentis aveugles) qui fonce tout droit dans le mur, klaxon aux vents et tous feux allumés.

Voilà, en quelques mots, tout l’enjeu qui réside dans la candidature du Professeur Mary Teuw Niane à la mairie de Saint-Louis. Bien entendu, les partisans de l’actuel maire ne le voient pas de cet œil. Ne dit-on pas que : »Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut point voir » ? La situation cahotique de Saint-Louis, à n’importe quel angle d’attaque, désole tout natif de la ville : la saleté à tout coin de rue avec les mouches et moustiques qui pullulent à longueur de journée, l’absence de projets municipaux d’intérêt général, un assainissement défectueux…sont autant de maux qu’il faudrait soigner. Évidemment, les souteneurs de l’équipe municipale vont se jeter sur l’éclairage public pour se disculper. Or, cet éclairage que nous saluons même s’il est sectaire, est un projet de SEM Macky Sall; les Saint-Louisiens en remercient vivement le Président de la République.

Seulement, à Saint-Louis, nous avons besoin de vrais programmes municipaux pour remettre la ville en appoint. Ce programme, que le Professeur Mary Teuw Niane est en train de finaliser, va répondre favorablement à la demande sociale. Déjà, à l’annonce d’une once de ce fameux programme, des gens, tapis dans l’ombre, se sont hasardés à le minimiser, sous prétexte qu’il a déjà été acté par la municipalité. Il s’agit de la rebaptisation ou réappropriation de certains noms de places et de rues. Mais avec le VAR, il s’est trouvé qu’il n’en était rien ! Ils doutent, et dans le doute il faut s’abstenir de raconter des histoires à dormir debout.

Nous n’avons point besoin d’une équipe municipale adepte du pilotage à vue! Nous n’avons pas besoin de gens qui, pour se donner de l’importance, nous servent des contrevérités et autres tâtonnements. À Saint-Louis nous avons plutôt besoin de nous mobiliser et nous concentrer sur de grands projets prioritaires qui se résument dans la lutte contre l’insalubrité, l’encombrement de l’espace public, les inondations et l’insécurité, de la réhabilitation des marchés de Sor et de Ndar-Toute, un vrai programme qui stoperait l’élargissement de la brèche et aux menaces de l’avancée de la mer.

Confondre vitesse et précipitation ? Ces termes ne peuvent être collés au Professeur Mary Teuw Niane car étant un homme posé, pondéré et réfléchi.On ne peut lui contester son charisme, sa brillance, ses compétences et son patriotisme et surtout son amour pour Saint-Louis. Dans la précipitation issue du post du professeur concernant le déboulonnement de la statue de Faidherbe et la rabaptisation du pont du même nom, et se cachant derrière le nom de leur maman ( à qui nous rendons hommage vu le rôle essentiel qu’elle a eu à jouer dans le monde culturel) ou d’autres comptes et noms fictifs ( par lâcheté ou par peur d’affronter non pas le Professeur mais ses hommes), ces petites gens se sont empressés de jeter l’opprobre sur l’honorabilité et l’intégrité de Mary Teuw Niane. Nous avons bien compris et vous avez raison de vous terrer! Il n’est pas évident de se frotter à la mouvance MTN et de s’en sortir.

En tout état de cause, la candidature du Professeur Mary Teuw Niane, et surtout une infime partie de ce qu’il compte faire une fois élu Maire de Saint-Louis, ont vraisemblablement conduit le navire de l’équipe municipale à tanguer dangereusement! C’est la raison pour laquelle nous avons demandé au professeur titulaire de classe exceptionnelle en mathématiques de ne plus rien révéler.

Nous ne voulons plus rencontrer des » depuis six mois » sur notre chemin…( pour rappel, le premier adjoint au maire s’était fendu d’un post sur sa page facebook dans lequel il raillait le Professeur en affirmant que la statue de Faidherbe a été déboulonnée et remise au CRDS ex IFAN de Saint-Louis depuis déjà six mois. Et si ce n’étaient l’abnégation, la ténacité et la maîtrise des dossiers de Saint-Louis par la mouvance MTN, il allait continuer à insulter l’intelligence des Saint-Louisiens); alors qu’elle a été uniquement déplacée pour les besoins des travaux de la place du même nom.

Rien que cette bourde du premier adjoint au maire peut témoigner de la manière dont l’équipe municipale gère la mairie et considère les citoyens de Ndar: désinformations, tâtonnements, méprises….

En fait, les propos du Professeur Mary Teuw Niane ont été interprétés, le plus souvent, d’une manière tronquée. Le rebaptisation ou réappropriation des sites ne se fera pas d’une façon solitaire. La démarche du Professeur se veut inclusive et participative. Elle associera tous les représentants de groupes de personnes, de la société civile aux politiques, en passant par les chefs religieux, les dignitaires de la ville…. Il ne s’agit point d’un appel à la révolte ou à une haine viscérale du colonisateur comme l’ont analysé certains, mais d’une nationalisation des sites et autres places. Et ce ne sera pas la première fois que cela arrive.

Déjà, nous avons l’exemple de Pékin devenu Beijing et Bombay devenu Mumbay. Ce changement de nom ne pourra entraver en rien les excellentes relations entre la France et le Sénégal. Certains sont allés même plus loin en se demandant si nous allions rejeter tout le legs de la Métropole, comme la langue, l’habillement…. Encore une fois, il ne s’agit pas de cela. La réappropriation des sites et places n’effacera pas les traces de l’histoire, mais nous avons, dans notre pays, des gens avec un glorieux vécu, qui méritent bien plus ces noms de place et de site que ceux-là qui ont exterminé des milliers de Sénégalais, déplacé ou déporté d’autres, violé nos femmes… Pourquoi tout ce remue-ménage par rapport à cette réappropriation ?

Le lycée Faidherbe, ne porte t-il pas aujourd’hui le nom d’El-Hadj Omar Foutiyou Tall? L’ancienne école des fils de chef n’est-elle pas devenue le lycée des jeunes filles Ameth Fall? L’école Brière de l’Isle ne porte-t-elle pas le nom du Président Abdou Diouf? Tous ces noms d’écoles ont changé sans tambours ni trompettes. Alors? Pourquoi tout ce tintamarre en ce qui concerne ce sanguinaire violeur?

Les plus ignares de l’équipe municipale actuelle nous ont pondu le terme populisme en parlant de Mary Teuw Niane. Pour rappel, le populisme est un discours politique des classes défavorisées, discours hostile aux élites. Cela nous montre, si besoin en était encore, le mépris de ces gens face à leurs adversaires politiques. Ils se croient dans une royauté, une chasse gardée du maire, où personne n’a le droit de parler, encore moins d’avoir des idées claires et concises.

Il est vrai que l’histoire ne peut être changée. Quoi que l’on fasse, les séquelles demeureront; qu’elles soient profondes ou légères, les traces subsisteront. Cependant, nous sommes indépendants, donc libres de faire nos choix. Et ces choix ne doivent plus être faits selon la volonté et les aspirations de ceux-là qui, il y a des années de cela, décidaient pour nos arrières-parents.

Il est plus que temps que notre belle Saint-Louis retrouve toute sa splendeur ; et pour que cela puisse être il nous faut une nouvelle équipe municipale qui associe les populations dans les prises de décision mais surtout qui ne fait pas dans la politique politicienne, des projets dignes de ce nom qui puissent garantir aux populations un cadre de vie adéquat.

Et cela, les populations l’ont très bien compris, raison pour laquelle elles ont plébiscité le Professeur Mary Teuw Niane pour qu’il soit leur candidat aux prochaines locales. Avec lui, Ndar la belle aura un nouveau visage et pourquoi pas devenir l’une des plus belles, sinon la plus belle ville du monde, une ville qui sera à même d’intégrer sa jeunesse dans le monde du travail et ainsi faire émerger la ville de Mame Coumba Bang.

Bacary Seck, président et coordonnateur du M.A.C.K.Y (Mouvement d’Adhésion Citoyenne « kooluté ak Yokuté ») et membre de la C.R.I.C et cellule de communication MTN à Saint-Louis