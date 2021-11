Mairie de Saint-Louis : Voici le programme « ambitieux et réaliste » de Mary Teuw Niane

LOCALES 2022: LE PA2R DU PROFESSEUR MARY TEUW NIANE, UN PROGRAMME À LA HAUTEUR DES ESPOIRS SAINT-LOUISIENS

La campagne électorale pour les élections locales du 23 Janvier 2022 n’est pas encore officiellement lancée, mais à Saint-Louis la bataille fait déjà rage. Les prétendants au fauteuil de Maire de la localité et leurs affidés se livrent une bataille sans merci. Entre opérations de charme, visites de courtoisie, meetings, les populations saint-louisiennes vivent, ces jours-ci, un véritable défilé. L’équipe sortante et les prétendants au fauteuil de Maire ne se font aucun cadeau. Parmi eux, l’excellentissime Professeur Mary Teuw Niane.

Samedi dernier, l’actuel PCA de la PETROSEN HOLDING a convié les populations à un panel de partage sur son Programme Ambitieux, Réaliste et Réalisable, le PA2R.

C’est dans une salle archi-comble de la Chambre de Commerce de Saint-Louis ( la plus grande salle) que l’Alliance Ande ak MTN Liggeeye Ndar a convié les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens afin de partager avec eux sur le Programme Ambitieux Réaliste et Réalisable ( #PA2R) de leur candidat à la mairie de Saint-Louis, le Professeur Mary Teuw Niane. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités politiques ainsi que des gens de la société civile était notée aux côtés du Professeur Mary Teuw Niane : Dr Amadou Dia ( PS), M. Cheikh Mouhamadou Sourang (Président de la chambre de commerce). Mme Dieynaba SECK THIOUNE (Coordinatrice ACT Saint-Louis), M. Iba SEYE (République des Valeurs), Mme Khadissatou SECK (Coordinatrice du Mouvement MOCIDES), M. Cheikhouna GUEYE (Mouvement DAL), M. Arona DIOP (Mouvement Vision Saint Louis), M.Abdoulaye NDIAYE (FSD/BJ), M.Mamadou Wade LOPY (Mouvement Taxaw Souxali Ngallele), M. Cheikh M.Tidiane NDIAYE (Diresteur de école Sidy NDIAYE. M.Gana Diouf (agent du trésor à la retraite), Mme Khady KONATÉ (Directrice de la clinique Ndiaye), M. Mouhamadou Moustapha Kane ( JAR), M. Thierno Sow, M. Ndiawar Wade, entre autres.

Entrant dans le vif du sujet, le Professeur Mary Teuw Niane, candidat à la mairie de Saint-Louis, a expliqué de long en large sa vision, avec un programme bien ficelé. Le Programme Ambitieux Réaliste et Réalisable (#PA2R) s’organise autour de trois axes :

Axe 1 : créer des dynamiques économiques et entrepreneuriales favorisant l’insertion et l’emploi.

Axe 2 : bâtir une jeunesse compétente et épanouie, éprise d’innovation et imbue d’art et de la culture.

Axe 3 : construire un cadre de vie respectueux de l’environnement, de la biodiversité et résiliant aux changements climatiques.

Le PA2R est basé aussi sur sept (7) principes sans lesquels l’objectif fixé serait extrêmement difficile à atteindre :

1. Le DIISOO: le dialogue sera la règle de conduite de l’équipe municipale et départementale.

2. L’Investissement humain: sera un élément moteur de la participation des populations à la construction du NDAR que nous voulons.

3. L’Intercommunalité: sera la base de la stratégie de construction d’un développement solidaire entre les cinq communes.

4. Le désengorgement démographique de Saint Louis : permettra d’aérer Saint Louis, de décentraliser les activités, d’améliorer la mobilité et le cadre de vie.

5. La mobilisation des capacités de la DIASPORA saint-louisienne au profit de sa ville et du département.

6. Le partenariat avec l’État, le Privé, les Banques, les Partenaires Techniques et financiers (PTF), les Fonds internationaux, les Fondations, les Mécènes, etc.

7. La coopération décentralisée.

8. La gestion axée sur les résultats (GAR) adossée à un dispositif performant de Suivi/Évaluation avec un cadre citoyen inclusif de reddition des comptes. Un exposé très bien apprécié par toute l’assistance qui, pendant la prise de paroles, n’a pas manqué de louer la vision novatrice de Mary Teuw Niane.

Les populations n’ont pas manqué de revenir sur les priorités pour sortir Saint-Louis de la léthargie; parmi elle, la jeunesse qui se trouve être un des socles du développement. Entre le manque de formation, le défaut d’insertion dans la vie active, donc d’employabilité, les jeunes, au train actuel où vont les choses dans cette localité, n’ont plus aucun espoir quant à leur avenir. Ces derniers, venus en masse, ont rappelé à M.Niane leur volonté inébranlable de le conduire à la mairie et sans condition aucune car, disent-elles, jamais de mémoire d’homme, elles n’ont été séduites par un programme aussi ambitieux que celui du Professeur. Toutes les personnes ayant pris la parole ont abondé dans le même sens: marchands, ouvriers, élèves, ménagères, enseignants, imams… veulent bouter l’actuelle équipe municipale hors de l’hôtel de ville.

Emboîtant le pas au Professeur, la tête de liste départementale, le Dr Ahmadou Dia, a dit toute sa satisfaction par rapport au projet de société élaboré par le Professeur, non sans rappeler leur intention commune de libérer Saint-Louis de cette équipe dont le bilan ne se résume qu’à mettre en œuvre les projets gouvernementaux ; aucun programme n’a été pensé, mis sur pied jusqu’à l’exécution finale par cette équipe. Une équipe dont la présence à la municipalité de Saint-Louis pouvait leur être épargnée car n’ayant aucune initiative allant dans le sens d’améliorer les conditions d’existence des populations.

Le Panel de partage de la Coalition Ande ak MTN Liggeeye Ndar a pris fin avec un point de presse de l’ensemble des alliés, mais aussi et surtout avec l’adoption unilatérale du PA2R par les populations saint-louisiennes.

Bacary Seck, Membre de la Cellule de Communication