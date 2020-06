Mairie des Parcelles : Mamadou Gueye déclare sa candidature et ouvre les hostilités sur Moussa Sy…

» La gestion de Moussa Sy à la tête de la municipalité des Parcelles Assainies ( Dakar) est une calamité .Son bilan est nul. Avec un budget annule de plus de 2 Milliards( 2 M 480 millions pour cette année), il peine à entreprendre quelque chose de louable .Il est un incapable » . C’est en ces termes que le jeune Mamadou Gueye alias » Gueye -l’ Original » a dressé les 13 ans du nouveau Président du Conseil d’ Administration du Port Autonome de Dakar.

Le candidat au fauteuil de Maire , par ailleurs, vice-président de la Commission des Finances et Affaires Économiques à la Mairie de la CAPA,de poursuivre sa diatribe sur l’ancien député libéral : » Au niveau de notre localité, on ne remarque aucune réalisation du Maire Moussa Sy . Il n’ a aussi rien fait en faveur des populations. La preuve, malgré un budget annuel consistant, aucune infrastructure digne de ce nom ne porte son empreinte. Dans ce contexte de guerre sanitaire contre la pandémie de Coronavirus, il ne fait que s’ agripper sur le aide alimentaire dégagée par le gouvernement de la République du Sénégal . Il ne fait que piller les ressources de notre Commune et, nous devons nous rappeler du scandale des bourses , récemment, soulevé par nos soins », fulmine le jeune loup aux dents qui, de s’ interroger : » Que veut Moussa Sy ? De qui se moque- t-on ? Alors que la croisade contre le Covid-19 mobilise les énergies et les fonds, il vient de reporter quelque 392 Millions du précédent budget (2019) sur celui de 2020. L’ histoire retiendra que c’ est sous label que la radio communautaire des Parcelles Assainies est fermée, que le Collège Municipal des PA qui recevait à moindre coût les fils de démunis a aussi fermé boutique, que le centre culturel des PA a aussi connu ce même sort. Nous ,nous entendons diriger l’ équipe municipale autrement.Nous sommes pour une politique de haute altitude et nous avons déjà commencé à la démontrer par l’ exemple ».