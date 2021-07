Makhtar Cissé de retour à l’université…Où sont les menteurs de l’APR ?

Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien ministre du Pétrole et des Energies

On l’avait accusé de vouloir le fauteuil de Macky Sall…puis quand cette hypothèse n’a pas prospéré, on a accusé l’ancien ministre des Energies et du Pétrole d’avoir signé un contrat « couteux » à Akilee, une entreprise Sénégalaise. Tout ça pour avoir la peau de Mouhamadou Makhtar Cissé dit MMC.

Ils ont eu sa peau…Et il est retourné tranquillement à l’inspection général d’Etat (IGE) ou il était entré après avoir été major du concours d’entrée de la promotion 2002. Ce commis de l’état, victime des « menteurs de l’APR » s’éloigne de plus en plus de la scène politique. Il reprend aujourd’hui service… dans l’Enseignement supérieur.

Selon une source proche de l’ancien ministre de l’Énergie et du Pétrole, la reprise se fera à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP). Mouhamadou Makhtar Cissé devrait également « donner des cours et donc reprendre des activités normales loin des projecteurs politiques ».