Mali : La Cour d’appel confirme la condamnation de l’ancien PM Moussa Mara

La justice malienne a confirmé, ce lundi 9 février 2026, la peine infligée à l’ancien Premier ministre Moussa Mara. Détenu depuis le 1ᵉʳ août dernier, il avait été condamné en première instance à deux ans de prison, dont un an ferme, assortis d’une amende de 500 000 francs CFA. La Cour d’appel de Bamako a maintenu cette décision, rejetant ainsi les arguments de la défense.

Moussa Mara est poursuivi pour « atteinte au crédit de l’État » et « opposition à l’autorité légitime ». Les poursuites font suite à une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle l’ex-chef du gouvernement affirmait vouloir se « battre par tous les moyens » afin que « le soleil succède à la nuit », une déclaration interprétée par les autorités judiciaires comme une incitation politique répréhensible.

À l’issue du délibéré, les avocats de l’ancien Premier ministre ont exprimé leur vive désapprobation. L’un d’eux a dénoncé une décision qu’il juge excessive et politiquement motivée, tout en annonçant un pourvoi en cassation, ultime voie de recours encore ouverte dans ce dossier.

Le collectif de défense, conduit par Maître Mountaga Tall, estime qu’aucun élément tangible ne permet d’établir l’existence des infractions reprochées à leur client. Les avocats considèrent que cette condamnation constitue une atteinte grave à la liberté d’expression et au débat démocratique.

Présent à l’audience, Moussa Mara est resté calme à l’annonce de la décision, selon plusieurs témoins. Des proches de l’ancien Premier ministre indiquent qu’il n’a pas été surpris par l’issue du procès. Ils affirment qu’il demeure déterminé et attaché à la poursuite du combat pour les libertés publiques, malgré la dissolution de son parti politique Yelema, comme l’ensemble des formations politiques du pays.

Dans son analyse, un membre de son entourage qualifie l’affaire de « dossier politique », estimant que la justice malienne porte atteinte à sa propre crédibilité à l’échelle internationale.

Du côté de la société civile, les réactions sont tout aussi critiques. Maître Mamadou Ismaila Konaté, également membre du collectif d’avocats, met en garde contre une judiciarisation de la parole politique. Selon lui, sanctionner une opinion exprimée publiquement crée un précédent dangereux et contribue à instaurer un climat de peur et d’autocensure au sein de la société.

Les organisations de défense des droits humains partagent ces inquiétudes. Amnesty International, par la voix de son chercheur pour le Sahel Ousmane Diallo, déplore une décision qu’elle considère comme un nouveau recul de l’État de droit au Mali. L’organisation affirme que les autorités multiplient, depuis plusieurs années, les mesures visant à réduire l’espace civique et à faire taire les voix critiques.

Avec cette confirmation en appel, Moussa Mara devra donc poursuivre sa détention, en attendant l’éventuel examen de son dossier par la Cour suprême.