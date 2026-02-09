Keur Massar : Un éleveur arrêté…56 kg de cannabis saisis

Les éléments de la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants (BRS) de Dakar ont réalisé hier dimanche 07 février 2026, vers 11h 20 une opération majeure à Apix Keur Massar. L’intervention a permis l’arrestation de pape Abdoulaye Faye âgé de 34 ans, un présumé trafiquant de drogue et la saisie de 56kg de chanvre indien.

Son arrestation fait suite l’exploitation d’une information anonyme concernant la présence d’un trafiquant de drogue qui serait connu dans ce milieu, sous le nom de « Laye ». Après plusieurs jours de surveillance et de filature, les policiers ont observé Pape Abdoulaye Faye, se disant éleveur en train d’écouler la drogue depuis son domicile et par des livraisons à Keur Massar et Pikine.

Le mis en cause, d’après Libération qui donne l’information, a été arrêté après une course poursuite par un des agents qui le suivaient alors qu’il se dirigeait vers la route principale. Une perquisition au niveau de son poulailler a révélé trois sacs en sisal contenant des blocs de cannabis totalisant 56kg.

L’inspection de la chambre d’Abdoulaye Faye, alias Laye a également permis de saisie 232 000Fcfa en espèces et un acte de cession d’un terrain à Apix Extension, évalue à 3200 000 Fcfa. Interroge le suspect a reconnu son implication dans le Traffic et indiqué s’approvisionner auprès d’un fournisseur nommé Faye, basé à Mbour sans donner plus de précisions.