Bourses des étudiants : Serigne Mbacke Ndiaye s’oppose fermement au projet du gouvernement

Après plus d’un demi-siècle de présence sur la scène politique sénégalaise, l’ancien ministre Serigne Mbacke Ndiaye rompt le silence pour exprimer son désaccord total avec le projet gouvernemental visant à revenir sur la généralisation des bourses étudiantes. Une décision qu’il juge injuste, économiquement discutable et socialement dangereuse.

Dans un communiqué rendu public, Serigne Mbacke Ndiaye précise d’emblée sa posture. Selon lui, il ne défend plus de positions partisanes, mais agit désormais exclusivement dans l’intérêt des populations. Conscient de pouvoir se tromper dans ses analyses, il affirme néanmoins agir de bonne foi.

L’ancien ministre rappelle avoir, à plusieurs reprises, soutenu l’action du pouvoir en place, ce qui lui a valu des accusations de proximité avec les autorités ou de soutien au leader politique Ousmane Sonko. Des accusations qu’il dit assumer sans gêne, les jugeant même « légitimes et compréhensibles ».

C’est dans ce contexte qu’il marque son désaccord catégorique avec la volonté du gouvernement de revenir sur les bourses des étudiants. Selon lui, cette politique constitue un acquis social majeur, instauré sous la présidence d’Abdoulaye Wade et renforcé par celle de Macky Sall.

« Le Président Bassirou Diomaye Faye ne peut pas faire moins que ses devanciers », estime-t-il, soulignant que, de par son âge, le chef de l’État devrait être encore plus proche des réalités et des préoccupations des étudiants.

Serigne Mbacke Ndiaye s’interroge également sur la cohérence de l’action gouvernementale : comment justifier une réduction des bourses étudiantes alors que des indemnités de logement viennent d’être accordées aux fonctionnaires, une décision qu’il dit pourtant saluer ?

Sur le plan budgétaire, l’ancien ministre balaie les arguments financiers avancés pour justifier cette réforme. En 2025, rappelle-t-il, le budget de l’État avoisinait les 7 000 milliards de francs CFA, tandis que les bourses étudiantes représentent environ 90 milliards. « Comment peut-on se plaindre de ce montant destiné aux étudiants ? », s’indigne-t-il, qualifiant l’initiative de « ni bonne, ni viable ».

Il convoque à cet effet un souvenir marquant : une intervention du Président Abdoulaye Wade à Washington, face à la Banque mondiale, lorsque celle-ci exigeait la suppression des bourses. Wade avait alors démontré que ces allocations n’étaient pas une simple dépense sociale, mais un investissement stratégique dans le capital humain, une position qui avait été applaudie par l’auditoire.

Serigne Mbacke Ndiaye invite enfin le gouvernement à chercher des marges d’économie dans d’autres secteurs, même si les exigences du FMI imposent une discipline budgétaire accrue. Il cite notamment les fonds politiques, les caisses noires, le parc automobile de l’État, le carburant et les déplacements officiels, qu’il considère comme autant de « nids à exploiter ».

Et de conclure par un appel sans équivoque : « Épargnez les amis et souteneurs d’Ousmane Sonko », en référence à une jeunesse largement mobilisée autour du changement politique et fortement représentée dans les universités.