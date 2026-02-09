Université Ziguinchor : Le restaurant universitaire fermé !

Le Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Ziguinchor (sud) «décide de fermer le restaurant universitaire jusqu’à nouvel ordre», selon un communiqué. Cette décision intervient après qu’un «groupe d’étudiants a de nouveau forcé l’entrée du restaurant universitaire ce jour, à l’heure du déjeuner, pour proclamer une journée sans ticket (JST)».

Le CROUS, tout en déplorant des «pratiques compromettant les efforts matériels, financiers et humains déployés pour assurer» le service de restauration de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, appelle «l’ensemble des étudiants au sens de la responsabilité».

Les universités sénégalaises sont secouées par une grève des étudiants, qui réclament le paiement de leurs bourses d’études. Craignant la destruction de ses matériels et dans le but de protéger son personnel, le CROUS avait annoncé la fermeture de tous les restaurants universitaires du pays, avant de revenir sur la décision, à la demande du ministère de l’Enseignement supérieur.