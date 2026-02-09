Noo Lank préoccupé par la situation dans les universités (communiqué)

Le collectif Noo Lank exprime sa vive inquiétude face à la dégradation continue de la situation dans les universités publiques du Sénégal, consécutive à des décisions prises de manière unilatérale, sans concertation préalable avec les étudiants.

La récente réforme des bourses, engagée sans implication des organisations étudiantes, ainsi que la fermeture des restaurants universitaires, ont aggravé la précarité déjà insoutenable de milliers d’étudiants. Ces mesures, aux conséquences humaines lourdes, traduisent une absence de vision claire et concertée pour l’avenir de l’enseignement supérieur et plongent le secteur dans une situation d’impasse.

Le collectif Noo Lank invite solennellement le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) à faire preuve de hauteur, de responsabilité et de conscience de l’impact profondément inhumain de ses décisions, notamment sur les étudiants les plus vulnérables, en particulier ceux issus des contrées les plus éloignées.

Face à cette situation, Noo Lank dénonce les réformes unilatérales des bourses sans concertation préalable, exige la levée immédiate de la fermeture des restaurants universitaires et affirme son soutien sans faille aux étudiants, notamment les plus précaires. Le collectif appelle à l’ouverture urgente d’un dialogue sincère, inclusif et structuré sur la réforme des bourses et l’avenir de l’enseignement supérieur, réaffirme sa disponibilité à jouer les médiations nécessaires dans un esprit de responsabilité et d’apaisement et appelle les représentants des étudiants à faire preuve de responsabilité afin de préserver l’intérêt supérieur de la communauté universitaire.

Par ailleurs, au-delà des universités, le collectif Noo Lank alerte sur la crise profonde de la campagne arachidière, qui frappe durement les villages et plonge de nombreuses familles rurales dans l’incapacité de joindre les deux bouts. Des stocks importants d’arachides restent invendus, compromettant les revenus des producteurs et la stabilité sociale dans de nombreuses localités.

Cette crise est aggravée par une gestion insuffisante de la SONACOS, qui peine déjà à écouler les stocks d’arachides achetés lors de la précédente campagne, faute d’une capacité de transformation et de production adaptée aux réalités actuelles. Augmenter uniquement la capacité d’achat de la SONACOS sans renforcer durablement sa capacité de production relève de mesures conjoncturelles, sans impact réel à moyen et long terme et expose le pays à la répétition des mêmes difficultés.

Le collectif souligne par ailleurs que le bassin arachidier a fortement évolué et s’est déplacé vers des zones comme l’axe Kolda–Tambacounda, aujourd’hui très productrices, notamment en zone transfrontalière, alors que la SONACOS demeure éloignée de ces territoires car étant implantée lointaine. Cette inadéquation territoriale contribue à l’engorgement des stocks et à la précarité des producteurs.

Noo Lank attire également l’attention sur le mauvais ciblage des subventions aux semences, qui coûtent des milliards de francs CFA à l’État mais ne profitent pas suffisamment aux véritables producteurs. Ces ressources publiques bénéficient trop souvent aux acteurs de l’agrobusiness, au détriment des populations rurales qui en ont le plus besoin.

Face à cette situation, le collectif appelle à la tenue urgente d’un Conseil interministériel consacré à la filière arachide, afin d’apporter des réponses structurelles, équitables et durables à une activité vitale pour l’économie nationale et la cohésion sociale.

Universités en crise, monde rural en détresse : ces réalités traduisent une même défaillance dans la prise en compte des urgences sociales et appellent à un changement profond de méthode et de vision.

Le collectif Noo Lank restera mobilisé, vigilant et engagé pour la défense de la dignité humaine, de la justice sociale et de l’intérêt général.

Le Secrétariat Exécutif National (SEN)