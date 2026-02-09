Candidature à l’ONU : Amadou Gueye appelle à soutenir Macky Sall

L’éventualité de voir l’ancien président sénégalais Macky Sall briguer le poste de secrétaire général des Nations Unies alimente les discussions au Sénégal. Pour ses partisans, cette candidature représente une opportunité historique, comparable à la victoire des Lions lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations : un moment de fierté nationale et de rayonnement international.

Selon Amadou Gueye, président de l’Union Nationale pour l’Intégration et la Solidarité (UNIS), soutenir Macky Sall revient à soutenir l’image et la réputation du Sénégal. Il estime que l’élection de l’ancien chef de l’État constituerait une victoire pour le pays, mais aussi pour l’Afrique de l’Ouest, l’Union africaine et la diaspora africaine.

Cette candidature ne fait toutefois pas l’unanimité. Certains observateurs et acteurs politiques expriment des réserves, rappelant que les débats internes ne doivent pas être confondus avec les enjeux internationaux. Les critiques soulignent que la compétition pour le poste de secrétaire général de l’ONU est mondiale et que les choix doivent être évalués sur la base de critères diplomatiques et institutionnels.

Pour ses soutiens, l’heure est à l’unité nationale. « Lorsque le Sénégal joue, peu importe le joueur, tous les Sénégalais regardent dans la même direction », affirme Amadou Gueye, qui appelle les autorités en place à mobiliser la diplomatie sénégalaise en faveur de cette candidature.

Au-delà du Sénégal, les partisans de Macky Sall présentent cette candidature comme une chance pour l’Afrique de renforcer sa présence et son influence au sein de l’organisation internationale. Ils y voient une opportunité de porter la voix du continent sur les grandes questions mondiales.