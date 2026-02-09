Tribunal Pikine-Guédiawaye : Deux homosexuels condamnés à 5 ans de prison

Au moment où Pape Cheikh Diallo et ses co-accusés étaient conduits devant le parquet de Pikine-Guédiawaye, deux autres individus comparaissaient à la barre du tribunal des flagrants délits de ladite juridiction. Les prévenus ont été condamnés à 5 ans de prison ferme pour actes impudiques ou contre nature, ainsi qu’à une amende de 1,5 million de FCFA chacun.

Il s’agit du jeune Amadou Ba, dénoncé par son propre frère, et de son partenaire Gora Diakhaté. Placés sous mandat de dépôt le 20 janvier 2026, les prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, déclarant avoir agi par désir. Amadou Ba a tenté d’évoquer la démence pour solliciter la clémence du tribunal, tandis que Gora a promis de ne plus s’adonner à de tels actes.

Dans ses réquisitions, le procureur a demandé la peine maximale, soit cinq ans de prison ferme et une amende d’un million de FCFA pour chacun.

Me Ibrahima Diop, avocat d’Amadou Ba, a indiqué qu’il ne cautionnait pas les faits reprochés à son client, mais a plaidé l’application des dispositions relatives à l’article 50 du Code pénal sur la démence, sollicitant la compréhension du tribunal. De son côté, Gora Diakhaté, qui n’était pas assisté d’un avocat, a demandé la clémence.

Rendant son délibéré, le juge a suivi la logique du parquet en déclarant les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés.

Source : Seneweb