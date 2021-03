Malick Wade Guèye à Macky : « Donnez au Sine ce qu’il mérite »

Malick Wade Guèye écrit à son excellence, le président Macky Sall.

Excellence Monsieur le président, cher frère,

Réintégrez ceux qui vous ont accompagné depuis le début du combat pour la conquête du pouvoir. « Rien de plus noble que la reconnaissance, rien de plus vil que l’ingratitude ; autant un trait de reconnaissance touche l’âme, autant un trait d’ingratitude lui fait horreur. » (Hyppolite de Livy.)

En 2008-2009, vous fûtes victime d’une grande injustice au sein de votre propre formation politique le PDS auquel vous aviez tout donné. Des hommes et des femmes d’honneur pétris de dignité, déterminés et de bonne foi, soucieux comme vous du devenir de notre chère Nation prirent en ce moment-là leur courage à deux mains et décidèrent de vous accompagner sur le chemin aussi difficile que risqué de la conquête démocratique du pouvoir, dans la légalité, la paix et en bonne démocratie.

Mais cher frère, tout est parti du Sine, car en 2009, alors que Cheikh Kanté était tête de liste de la coalition « SOPI 2009 » à Fatick, il fallait comme premier acte fondateur de votre marche victorieuse vers la Présidence de la République que nous vous remettions triomphalement la mairie de Fatick que vous aviez dignement quitté quelques temps auparavant, pour marquer

votre démission de toutes les fonctions électives et nominatives obtenues sous les couleurs du PDS, afin de vous ouvrir les portes du Palais présidentiel trois ans plus tard. La case de départ, le Quartier Général (QG) est bien FATICK, et nous nous étions tous mobilisés pour parachever votre promotion politique comme une consécration de votre parcours exceptionnel : Ministre des mines, de l’hydraulique et des transports, Ministre d’Etat ministre de l’intérieur, Premier ministre puis Président de l’assemblée nationale.

Nos cœurs Sine-Sine pétris de sagesse et de bon sens vous ont guidé ; ils vous ont préservé de tous égarements politiques, en plus de vous avoir toujours aimé de manière sincère. Excellence, cher frère, « la reconnaissance est la mémoire du cœur » ; le véritable amour toujours nous lie, (et il ne doit jamais nous arracher aucune faveur) ; comme qui dirait : « je sers les autres au détriment de mes plus proches parents ». Le même attachement fraternel nous anime tous et toujours, et notre détermination à vous accompagner en toutes occasions est un sacerdoce sans cesse renouvelé tel que le prouve le plébiscite du Sine à chaque joute électorale.

C’est pourquoi nous nous posons tous la question à savoir que s’est-il passé réellement entre vos frères et sœurs du Sine que nous sommes et vous ? La jeunesse est désœuvrée, les femmes délaissées, le troisième âge abandonné ; rien n’augure des lendemains meilleurs alors que nous avions beaucoup d’espoir de voir la cité de Mame Mindiss se transformer positivement jusqu’à attirer les investisseurs nationaux et internationaux. Mais hélas, la ville est silencieuse comme un cimetière.

Le mystère est là, le silence est lourd, la honte nous gagne tous face à la situation de notre chère ville. La situation socio-économique et politique du Sine aiguise et cache nos transports si tristement observables dans nos demeures, dans les grands places et autres cercles concentriques. Nous ne sommes ni contents, ni satisfaits, car aucun poste stratégique n’a été attribué à un fils du Sine en ce moment. Tous les ministères à portefeuille, les directions ou agences importantes sont gérées par d’autres personnes quelque fois moins compétentes, moins loyales ou moins méritantes que les cadres du Sine. C’est regrettable de le dire ici mais voilà la

vérité cher frère. Nous avons beau essayer de faire parvenir nos messages jusqu’à vos mains en essayant de passer par vos collaborateurs mais ces derniers ne veulent même pas nous répondre. Devrions-nous continuer à garder le silence face à cette situation après neuf ans de pouvoir ? Mon intime conviction est que Non. Il faut qu’une voix s’élève pour vous dire tout haut ce que tout le monde ressasse tout bas.

Je veux juste par cette sage assertion attirer votre fraternelle attention sur le Sine, qui mérite plus que ça, cher frère : « Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même. (…) La récompense du mérite est le mérite même. ». Excellence, Monsieur le président, donnez s’il vous plait au Sine ce qu’il mérite pour rendre la monnaie de la pièce. J’ai dit.

Votre petit frère et fidèle militant Malick Wade GUEYE.