Malick Wade Gueye : Le président Sall, cet être phénoménal »

Le président Macky SALL, cet être phénoménal que des vauriens veulent discréditer.

« La bave d’un crapaud n’atteindra jamais la blanche colombe. »

Le président Sall, on l’aime ou pas mais il est un modèle pour cette jeunesse africaine qui voudrait prendre la relève pour maintenir le flambeau plus haut.

Un pays, un continent ne peuvent se construire sur la base de haines, de rancune, de rancœur, de mensonges et de la violence.

Le président Macky SALL est parti de rien avec dignité, honnêteté, courage, patriotisme, bonne foi, détermination pour être là où il est. On ne l’a jamais entendu sortir de sa bouche une phrase qui blesse, qui rabaisse ou qui humilie. Il est poli et a la forme d’un noble homme qui se respecte. Dieu ne se trompe pas, nous sommes tout simplement fiers de lui.

Né dans une famille modeste, le président SALL est bien éduqué, discipliné, posé, pondéré, réceptif, ouvert et sociable.

Ces vertus l’ont toujours accompagné :

Directeur PETROSEN, Ministre des mines et de l’hydraulique, Ministre de l’intérieur, Premier Ministre, Maire, Président de l’assemblée nationale puis Président de la république. Macky Sall est le seul à faire un tel parcours en Afrique. Sa coalition a toujours gagné les joutes électorales depuis qu’il est dans le landerneau politique : élections locales, législatives, référendum, présidentielle…Dire qu’il est incapable relève d’une malhonnêteté intellectuelle à nulle autre pareille. On peut admettre que tous ceux qui le critiquent passent par certains hommes de son entourage. Mais lui-même est un exemple parfait pour tout jeune sénégalais en particulier et africain en général. Arrêtons cette farce, arrêtons les injures proférées à l’endroit de sa personne.

Celui qui insulte le père de la Nation insulte simplement son propre père. Cessons de confondre critiques et injures, liberté d’expression et je m’en foutisme, démocratie et anarchie. Un président on le respecte comme il se doit car c’est la majorité des électeurs qui l’a élu pour une durée donnée et pour définir le programme politique du pays. Critiquons le président Sall sur ce programme s’il n’est pas performant, proposons des solutions pour l’améliorer au mieux. Mais quand on avance que le président est entouré de pédophiles, d’homosexuels, de trafiquants de drogue, de violeurs et autres sans avoir le courage de les nommer, on se doit de la fermer.

Il y a des choses plus graves qui se passent dans le Sénégal et qui méritent d’être dénoncés vigoureusement mais malheureusement que les donneurs de leçons, les lanceurs d’alertes, les droits d’hommistes et autres catégories taisent au fond de leur hypocrisie et de leur malhonnêteté : des femmes, des hommes et des enfants sont tués, violés, dépossédés de leurs biens depuis plus de 30 ans dans le Sud du Sénégal, on y enfuit des mines pour mettre fin à la vie des personnes.

Je préfère un pédophile à la place d’un assassin, un trafiquant de drogue à la place de celui qui enfuit des mines. C’est de ça que nous devons tous parler pour que cette barbarie cesse définitivement. Nous avons besoin de paix d’abord dans tout le Sénégal. Mais si ceux qui s’agitent laissent leur propre maison en flamme et crient de l’autre côté sur des maisons en fumée, il y a bien de quoi leur dire Basta et allons-y tous pour éteindre le feu chez vous.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille.