Mamadou Biguine Gueye répond Oui à l’appel d’après Covid-19 du Président

Le covid 19 a donc fini de faire irruption dans le monde. Il a étalé ses tentacules dans la quasi-totalité de la planète. L’Afrique et le Sénégal notre cher pays, n’ont pas échappé à la loi du minuscule et dangereux virus. Dans une synergie de riposte, les Etats, quel que soit leur niveau de développement, y font face à qui mieux mieux. La meilleure posture reste à n’en point douter, la solidarité dans la prise de conscience de la gravité du phénomène. Tout compte fait, l’on ne peut occulter la nécessité de se focaliser dès à présent sur les lendemains des impacts économiques de cette inédite pandémie.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Notre taux de croissance, tout comme ceux de tous les pays affectés, connaîtra une imparable chute. Ce, malgré les irréfutables progrès que nous avons réalisés sous votre vision éclairée depuis la mise en branle des PSE 1 et 2 qui devaient sonner le parachèvement d’infinis objectifs d’émergence à l’horizon 2035. Les chronos sont par conséquent, comme réinitialisés aux quatre coins de la terre. Cela est désormais constant.

C’est la raison pour laquelle Excellence, et il me plaît de m’en consoler, vous avez parfaitement compris l’ensemble des enjeux qui cerneront l’après Covid 19. En effet, suivant votre adresse à la nation du 03 avril dernier, force est de constater que vous êtes résolument déterminé à indiquer les voies et moyens à mettre en œuvre au niveau national et partant au niveau régional afin de sortir le Sénégal et l’Afrique de l’ornière. Votre invite à la communauté internationale à supprimer la dette du continent participe de ce fort engagement dans le leadership que vous incarnez, Excellence.

La crise économique des années 30 avait pourtant eu moins de conséquences que celles qu’à fini de nous promettre celle du coronavirus. Et pourtant, les écoles les plus futées ainsi que les théoriciens les plus téméraires avaient indiqué des voies absolues d’après crise, telle que l’assez controversé protectionnisme naguère défendu par Keynes. Il confiait au lendemain de la crise de 1929 « Après ce que l’on considère comme la grande crise du XXe siècle, il faut la mise en place d’un système protecteur au nom de la priorité nationale à l’emploi. » Cette conversion de ce défenseur du libre échange dès l’après crise permet aussi Excellence, de nous projeter dès à présent vers la sauvegarde de nos ressources, partant de notre économie. Nous nous réjouissons que vous ayez absolument compris, Excellence, les enjeux des transformations à tous les niveaux, particulièrement en direction de l’après Covid 19. Pour conclure notre propos, il nous semble urgent de rappeler à votre bon souvenir, suivant votre adresse à la nation du 03 avril dernier, cette conviction du regretté professeur Samir Amin. » L’accent doit toujours être mis dans les politiques qui favorisent le développement de l’agriculture familiale, à plus forte raison après les crises répétitives. » Le Sénégal, comme vous l’avez si bien défendu, doit enfin s’orienter vers le consommer local. Nous sommes capables de le faire. Et même d’aller plus loin en développant des stratégies à même de mener vers la concrétisation de l’autosuffisance en riz. Par la mise à disposition et la valorisation de nos terres, avec à la clef, une batterie de mesures permettant d’aller vers la maîtrise de l’eau. C’est une conviction forte chez nous Excellence! Et nous vous en renouvelons notre total engagement patriotique et citoyen. Oui, c’est très possible !

PS : Soyez remercié Excellence, pour tous ces rôles que vous êtes en train de jouer au bénéfice du Sénégal depuis le début de cette pandémie. En général très engagé à la cause nationale, vous vous investissez à la minute prêt pour qu’ensemble nous arrivions à bout de ce virus. Sachez que l’écrasante majorité du peuple en est fier et vous encourage tout en priant pour cette réussite recherchée qui sera la nôtre, nous du Sénégal !

Concernant l’aide alimentaire d’urgence Excellence, veuillez la mettre à la disposition du seul commandement territorial sous la supervision des gouverneurs, préfets et sous préfets. Ceux-ci mettront en place des équipes qui se déplaceront pour procéder à la distribution. Le tout sous votre supervision générale.

Fraternellement à vous, Excellence monsieur le Président de la République !

Mamadou Biguine Gueye

Responsable de l’Apr à Fatick

Coordonnateur du mouvement Malaw