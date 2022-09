Mamadou Deme : «C’est un grand républicain qui vient d’être nommé Premier ministre»

HEUREUSEMENT POUR LE SENEGAL…par Mamadou Deme

Monsieur le Président de la République du Sénégal vient de nommer monsieur AMADOU BA comme premier ministre.

Dans son adresse à la nation d’hier vendredi, il apparaissait en filigrane le choix de la stabilité face au désordre ambiant qui émanait de l’Assemblée nationale et la volonté manifeste d’éviter une conjonction des débordements possibles de la rue et ceux émanant de l’intérieur d’une des plus prestigieuses institutions de la république. J’aurai agi fermement de la même manière.

Le président de la République a donc promu la stabilité et la maitrise des rouages de l’Etat en nommant une grosse pointure de son régime, qui, quoi que l’on puisse dire de lui, a été d’une loyauté exemplaire.

Il y a un camp des rivalités qui a perdu face aux enjeux stratégiques actuels et à venir auxquels le Sénégal est confronté, et en cela la décision du Président de la République est plus que pertinente.

Amadou BA est une compétence de très haut niveau, une grosse pointure politique, un très gros gabarit, un homme très modeste respectueux des formes et du fond de l’action politique et publique et qui sait se taire et tenir sa langue à l’instar de messieurs OUSMANE TANOR DIENG et de DJIBO LEYTI KA dans la conduite des affaires de l’Etat , et un fin connaisseur de celui -ci.

Il a les qualités requises pour faire face aux tumultes et aux adversités. Il saura parler à l’opposition pour trouver les consensus nécessaires au dialogue politique et à la promotion des convergences stratégiques pour le Sénégal et les Sénégalais.

Au-delà du mérite par son parcours académique et professionnel qu’il porte, c’est la loyauté à l’égard du Président de la République malgré les vicissitudes du compagnonnage politique, qui est aujourd’hui sanctifié.

Aamiin pour le Sénégal. C’est un grand républicain qui vient d’être nommé Premier ministre.

En ce qui me concerne et en ce qui concerne le parti KISAL SENEGAAL que j’ai l’honneur de présider, nous serons attentifs à une bonne politique d’aménagement du territoire et à l’équité territoriale à l’échelle du pays, à la promotion des collectivités territoriales comme vecteurs locaux de l’émergence, à une définition d’une politique publique nationale des migrations, la définition d’un statut des diasporas sénégalaises et de l’émergence d’une collectivité territoriale diasporique, l’installation du haut conseil des diasporas sénégalaises et la création d’un pacte de confiance Etat- Diasporas Collectivités territoriales.

Toutes les initiatives dans ce sens qui participent à la promotion de la paix sociale et à la permanence de la sécurité et des libertés publiques, motiveront notre soutien constructif au Premier Amadou BA pour la réussite du Sénégal.

Mamadou DEME

Sociologue des migrations et du développement local

Haut conseiller des collectivités territoriales

Président du parti KISAL SENEGAAL