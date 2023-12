Mamadou Diallo : « Les adversaires du président sont des cancres »

‘’Charité bien ordonnée commence par soi-même ‘’…Par Mamadou Diallo

Après douze années passées à la magistrature suprême, du pays, aprés votre acte historique du au renoncement à la troisième candidature dont certains maires vous incitaient à ravaler votre parole donnée, président vous avez le droit de faire votre dernier baroud d’honneur pour présenter vos adieux au peuple sénégalais et préparer votre retour parmi les citoyens ordinaires Que de trahisons, de déceptions et de dénigrements président mais ainsi va la vie on ne peut pas faire l’unanimité.

A quelques mois de la fin, vous aviez découvert l’esprit caméléonien de certains de vos plus proches collaborateurs parmi eux on peut citer messieurs Mame Aly Ngouye Ndiaye, Boune Abdallah Dione Mame Boye Diao etc par ces actent ils viennent de confirmer les jugements colportés sur les politiciens.

Opposition une élection dans l’apaisement se fait : Avant, Pendant et Après est ce que toutes ces conditions sont réunies pour organiser une élection en 2024 ?

-Opposition votre vieille doléance a-t-elle été prise en compte ; la nomination d’une personnalité neutre pour organiser l’élection présidentielle de 2024?

-Opposition ne pensez-vous pas à la nécessité d’’une seconde révision exceptionnelle des listes électorales crées par l’immigration clandestine avec son lot de disparition et l’arrivée de nouveaux votants.

-Opposition, vus les chiffres exorbitants dévoilés sur le parrainage pouvant dépasser le nombre d’inscrits ne devraient-ils pas être un motif d’audit du fichier électoral ?

Le ping pong politico judiciaire a installé un clair-obscur d’où on assiste au dénigrement permanent de l’institution judiciaire écorchant sa respectabilité, sa neutralité et son indépendance ramenant cette fameuse citation.

Cette situation réconforte la thèse de certains observateurs de la scène politique au Sénégal : les adversaires du président sont des cancres et cela leur mènera à une défaite face au candidat du pouvoir.

Ayez le courage du président Boubacar Camara pour le report de la présidentielle sa connaissance politique lui montre que le pays n’est pas prêt pour une élection démocratique.

Vous, membres de la société civile ne fuyez pas vos responsabilités il n’est jamais trop tard pour bien faire, jouez votre rôle de sentinelles et de régulateurs sociaux pour la stabilité du pays.

Vouloir est diffèrent de pouvoir connaissant l’orgueil de ces politiciens vous devriez les sortir du trou. Un autre dialogue devrait être initié pour solutionner les divergences permettant un consensus pour une élection apaisée me faisant penser à cette citation

L’éternel défaut de l’homme c’est de ne pas prévoir l’orage par beau temps

Utilisez cette particularité qui nous différencie des autres pays ; nos guides religieux et le clergé, sensibilisez les sur l’organisation d’un nouveau dialogue ils ont leur opinion sur la bonne marche du pays

Gardien de la constitution et père de la nation cette citation devrait vous inspirer les hommes puissants savent se faire un mérite des actes auxquels la nécessité les a contraint »

Président votre élégance démocratique et votre amour pour la paix et la stabilité du pays ont toujours été votre sacerdoce faites-nous vivre cette belle citation : un Sénégal pour un et un Sénégal pour tous. Certes vous aviez un dilemme avec le report de la présidentielle de Février 2024.

Président la société n’entend que votre sollicitation pour effectuer les démarches auprès de l’opposition afin de convoquer un second dialogue pouvant aboutir à un consensus

L’enjeu n’en vaut pas la chandelle président combien de mission avez-vous effectué dans des zones de conflit pour apporter votre contribution Président ; charité bien ordonnée commence par soi-même

Mamadou Diallo

Poulo Dierry