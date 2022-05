Mamadou Lamine Diallo : « Il n’y a pas de travail décent au Sénégal »

300 milliards pour enrichir aussi Envol Immobilier

Au moment où les goorgoorlous sénégalais sont concentrés pour obtenir les grâces divines du mois de Ramadan, Macky Sall s’en va chercher des Sukuks pour 331 milliards dans la finance islamique. La finance islamique rejette les taux d’intérêt et a fortiori la corruption. Elle a pour principe d’accompagner les bons projets.

Envol Immobilier a obtenu de l’Etat le marché de construction des buildings administratifs de Diamniadio pour 60 milliards avait-on dit. Envol n’avait aucune expérience dans la construction immobilière. Elle avait un avantage, ses chefs sont des copains de Macky Sall. Les chantiers sont soustraits à des entreprises des TP. En fait, Envol est un mécanisme financier adossé sur les ressources de l’Etat.

“Exemple de capitalisme de copain: Envol Immobilier et les sphères ministérielles de Diamniadio“

Le Président Macky Sall a rénové le building administratif pour plus de 50 milliards. Celui-ci a pris feu. Il faudra 7 milliards au moins pour le refaire. Pendant ce temps, il est fermé et l’Etat doit reloger à coups de milliards ses fonctionnaires.

Voyez-vous avec ses affaires immobilières, le capitalisme de copain fonctionne à plein régime et nourrit la corruption avec en plus un vernis islamique. Le premier mai est passé dans la galère pour les travailleurs. Il n’y a pas de travail décent dans ce pays. Moins de 500 000 sénégalais bénéficient d’un travail avec une couverture médicale et une retraite. Voilà les résultats du PSE de Macky Sall. Les milliards pour la dynastie FayeSall et ses affidés, l’insécurité, la précarité, les services de santé défaillants, le chômage pour le peuple.

Mamadou Lamine Diallo