Mamadou Lamine Diallo : « Macky Sall se tourne vers Poutine pour…»

Le coût économique de vouloir réduire l’opposition à sa plus simple expression est exorbitant, Monsieur Macky Sall

Je me garderai bien d’estimer après 6 jours d’émeutes dans le Sénégal l’impact économique. Outre les destructions des édifices publics, des stations-services, l’arrêt du TER, du transport public DDD, la fermeture des commerces, le ralentissement du travail des banques et des sociétés de télécommunications, il y a l’impact sur les relations extérieures.

Le PIB journalier du Sénégal est en moyenne de 60 milliards, 48 milliards pour la Région de Dakar. Et ce sont les travailleurs des secteurs moderne et informel qui sont en train de payer le prix fort. Les bourgeois prédateurs de BBY ont de quoi manger et boire. Et au pire, ils peuvent aller à Dubaï, au Maroc, en France ou au Canada où ils ont des pieds à terre.

Au vu de tout cela , des morts, des blessés, des arrestations et du stress infligé aux populations appauvries par Macky Sall, quel est le sens de vouloir réduire l’opposition à sa plus simple expression, le Pastef notamment, en mettant en œuvre un complot de bas étage qui a tourné court? Le juge au vu des faits a humilié le parquet et ses chefs politiques de BBY.

Macky Sall se tourne vers Poutine pour le soutenir et s’en inspirer. Le problème, c’est que la jeunesse a compris et elle n’est pas d’accord. Il reste les syndicats de travailleurs pour sauver la démocratie et la république du Sénégal par le haut, s’ils acceptent d’en finir et d’écouter la jeunesse.

Mamadou Lamine Diallo