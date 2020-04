Mamadou Ndiaye : « Mame Boye Diao un bouclier incontestable du Président Macky Sall »

Une pandémie, qui a mis le monde à genou, bouleversé l’ordre, économique, social et même naturel de la planète.

Une pandémie qui a démontré les forces et les faiblesses de plus d’un, le leadership et le caractère des autorités planétaire.

Parlant de force, de caractère et de preuve de leadership, nous avons rien à envier au reste du monde, car le Président Macky Sall a pris toutes les mesures courageuses et nécessaires pour faire face au Covid19 et les résultats au Sénégal ne me démentiront pas. < Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour faire face au Covid19> dixit Pr Seydi.

Hélas !

Au moment où nous devons joindre nos forces et nos appuis autour du président Macky Sall, expliquer l’efficacité des mesures prises et conscientiser la population. Ce qu’ est entrain de faire Mame Boye Diao , d’une manière exceptionnelle et courageuse et des incompétents, inconscients et malhonnêtes osent s’attaquer à lui. Toutefois, la question qui s’impose est : sur quoi ils peuvent s’appuyer pour commettre de tels actes ?

Interrogeons les faits !

Mame Boye Diao n’a jamais essayé de faire la propagande de quoi que ce soit ou la promotion de qui que ce soit. Il s’est juste engagé d’une manière responsable et citoyenne pour apporter les démentis nécessaires et faire régner la vérité et la bonne gouvernance du président Macky Sall face à cette pandémie.

Donc qu’est ce qu’on peut bien pouvoir lui reprocher ?

Toutes personnes, tapies dans l’ombre, mal honnêtes, qui osent porter à son endroit des accusations montées de toutes pièces, est dans l’incapacité totale de les prouver ou même les confirmer.

Mame Boye Diao est un fervent défenseur du président de la République Macky Sall et un grand citoyen au service de sa nation.

Outre, ses positions et actes nobles en cette période de lutte contre le Covid19, Il a toujours accompagné les activités du parti a travers les structures comme COJER, MEER et dans l’ensemble des collectivités locales par le biais des responsables du parti.