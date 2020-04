Horreur Etats Unis…on marche sur les morts du Coronavirus (photos)

Un hôpital de Pennsylvanie a transporté des à l’arrière ouvert d’une camionnette en plein jour, faisant la lumière sur la triste réalité qui frappe les hôpitaux et les morgues où il y a peu d’espace pour stocker le nombre croissant de morts en raison de la pandémie de coronavirus.

Des photos horribles montrent une camionnette Ford remplie de plusieurs corps enveloppés empilés les uns sur les autres à l’extérieur du Joseph W. Spellman Medical Examiner’s Office à Philadelphie le dimanche.

Le Bureau du médecin légiste a confirmé que cinq ou six corps provenaient d’un hôpital local « d’une manière non approuvée ».

Les corps ont été amenés au centre pour être entreposés dans des remorques réfrigérées destinées à soulager la surpopulation dans les hôpitaux et les salons funéraires autour de la ville.

Les autorités ont refusé d’identifier l’hôpital de ces corps provenaient, mais deux de ces sacs mortuaires auraient été étiquetés «Albert Einstein Medical» et «Einstein Med Center», se référant à l’Albert Einstein Medical Center à Philadelphie.

La Pennsylvanie compte plus de 34 000 cas de COVID-19 et plus de 1 300 décès. La majorité d’entre eux se trouvent à Philadelphie où il y a plus de 9 500 cas de virus et il y a eu 370 décès jusqu’à présent.

Bien qu’il ne soit pas clair pourquoi les corps ont été transportés de cette manière, il brosse un tableau macabre de la crise COVID-19 où les hôpitaux sont sous le choc d’un manque de fournitures médicales, les morgues sont débordées, et le nombre de morts continuent de monter.

Un employé du médecin légiste aurait été énervé par la livraison choquante dimanche vers 15h30. Il a ensuite aidé à sortir les corps du camion, selon le Philadelphia Inquirer.

Les travailleurs ont déchargé les corps un à la fois sur des civières et les ont conduits dans trois remorques réfrigérées sur le site.