Mamadou Ndiaye : « Tous debout pour combattre le satané virus »

On se félicite de par son discours responsable et son courage remarquable devant les puissances mondiales ce, pour l’intérêt exclusif du continent africain et du Sénégal.

Aujourd’hui , le peuple est responsable de ce qui va arriver car il doit accepter la méchanceté de cette pandémie, somme toute, mortelle que personne ne maîtrise pas, ne serait- ce , pour le moment. Et les scientifiques et plus les plus doués du monde en la matière sont toujours incapables de trouver le remède miracle pour envoyer bouler le satané virus de la Covid-19.

Les mesures de l’Etat sont à saluer et à accompagner car, c’est le seul moyen, aujourd’hui, de protection contre ce virus.

A ce jour, les organisations politiques et apolitiques doivent assurer le rôle de relais en portant la sensibilisation auprès des populations sans aucune coloration politique, ethnique ou religieuse.

Je pense que si les associations qui sont dans les quartiers acceptent de jouer leur véritable rôle , pas seulement les « Navetanes »mais pour protéger leurs familles . Chacune d’ elle doit faire des porte-à porte pour conscientiser directement les pères et mères de famille mais aussi les enfants.

Pour mener ce combat à bon port et sortir victorieux, on ne doit pas oublier les artistes qui ont étés accompagnés et appuyés par le Gouvernement de la République du Sénégal. Eux aussi doivent jouer leur rôle fondamental au sujet sensibilisation.

Nous devons dépasser le stade qui consiste à attendre tout de l’Etat et aller vers une approche participative. Bref, nous jouer notre partition responsable pour éradiquer définitivement le Coronavirus .

Le ministre de l’intérieur doit ordonner aux associations qui ont obtenues des récépissés de s’engager dans cette lutte. On peut bien les contacter à travers leurs présidents qui sont bien identifiés avec nom et téléphone.

Une telle démarche permettra aux sénégalais d’avoir la bonne information sur cette pandémie qui paralyse notre l’économie, la santé, les relations internationales. Il est alors grand temps pour que tous les peuples du monde se lèvent comme un seul homme pour sauver l’Humanité en danger d’ extinction.

Ensemble, pour un Sénégal sans coronavirus.

Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey,

Responsable politique APR