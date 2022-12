Mamadou Saliou Sow : « Rien n’interdit à Macky Sall d’être candidat en 2024 »

Le Ministre auprès du Ministre de la Justice chargé de la promotion des Droits Humains et de la Bonne Gouvernance, Mamadou Saliou Sow, est revenu sur la question du 3e mandat. Pour lui, rien n’interdit au président Macky Sall de candidater en 2024. « C’est ma conviction personnelle. Le Premier ministre n’est pas là pour légitimer un candidature ou pas. Il (Amadou Ba) a donné une vision… Et il a fait savoir que le Sénégal ne s’arrêtera pas en 2024. Parce qu’il est beaucoup revenu sur le PSE qui est un programme qui se déroule sur 20 ans. Aujourd’hui nous sommes en train de dérouler le second programme de 5 ans. Il a décliné la vision du chef de l’Etat vers 2035. Et ça ne veut pas dire que le Président sera là jusqu’en 2035, mais ce qu’il faut comprendre c’est qu’un Président doit avoir des objectifs, il doit savoir là où il commence et là où il part. Et c’est ça la force du Président Macky Sall », a-t-il déclaré dans un entretien avec Senego.

Le ministre de poursuivre : « Vous avez remarqué que l’opposition ne parle jamais du bilan du Président Macky Sall. Parce qu’ils savent qu’il est bon. C’est pour ça qu’ils s’attardent dans d’autres sujets tels que le 3ème mandat. Et tout ça pour mettre en mal le Président de la République avec les sénégalais. Mais ce qu’on peut retenir c’est que nous, nous avons une vision au delà de 2024. Et n’oublions que 2024 est une élection où toutes les scénarisons peuvent être possibles (…) Dans notre parti, il y a des gens qui pensent comme moi. Que rien n’interdit au Président Macky Sall d’être candidat en 2024, pour avoir un mandat. Parce que moi je en parle même pas de 3ème candidature ou de premier ou second quinquennat. Moi je parle de mandat tout court. Car au regard de la Constitution, aucune disposition n’empêche au Président de la République d’être candidat… »

Il demande, ainsi à l’opposition de laisser le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à valider où invalider les candidatures, se prononcer. « Et surtout, attendons que le principal concerné, le Président lui même dire qu’il est candidat ou non avant de s’épancher sur ce sujet. Parler trop de ce sujet relève vraiment de la démagogie », souligne-t-il.