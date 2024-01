Mame Boye Diao…un cas d’école pour la classe politique sénégalaise

De son vrai nom El Hadji Mamadou Diao vient d’administrer à ses nombreux détracteurs une leçon de vie qui témoigne de ses fortes convictions mais également de son engagement politique sans commune mesure. Ils étaient nombreux à prédire son échec cuisant lorsqu’il avait déclaré orbi et urbi sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. En effet, qui aurait cru à son passage haut la main au Conseil constitutionnel à l’issue du contrôle des parrainages?

53.000 parrains confirmés pour le leader de la coalition Diao 2024 qui passe sans coup férir une étape importante de sa vie politique devant des barons et quatre anciens Premiers ministres. Mame Boye vient d’administrer à ses nombreux détracteurs qu’il est un véritable génie politique qui croit beaucoup en soi et qui peut faire très mal à l’occasion des prochaines joutes électorales. C’est à travers un travail longuement mûri et bien ficelé dans un livre programme que l’actuel maire de Kolda a bâti toute une vision politique couronnée de succès.

Tout a commencé le 23 Janvier 2022 quand El Hadji Mamadou Diao décida de se présenter aux élections municipales contre toute attente face au candidat choisi par sa coalition, ministre de la République de surcroît et maire sortant en l’occurrence Abdoulaye Bibi BALDE. Sous la bannière de la coalition CPJE/Nay Leer le candidat El Hadji Mamadou Diao en compagnie d’un groupe d’alliés de taille se présente aux élections municipales qu’il remporte sans coup férir pour devenir maire de Kolda face au candidat sortant de BBY qui avait le soutien total du Chef de l’Etat sénégalais Macky Sall.

C’est ce même Mame Boye Diao qui vient de récidiver en réussissant de fort belle manière son passage pour le contrôle des parrainages par le Conseil constitutionnel. L’actuel maire de Kolda avait en face de lui des ténors de la politique et particulièrement quatre anciens premiers ministres et l’actuel Premier ministre choisi par sa coalition BBY.

Un choix porté sur Amadou Ba à l’issue de concertations riches en rebondissements que Mame Boye Diao n’a pas contesté officiellement mais qui lui a permis de tracer son propre chemin sous la bannière de Diao 2024. Un acte considéré par certains ténors du pouvoir de haute trahison ou de crime de lèse majesté. Fidèle à ses convictions et à son engagement politique l’actuel maire de Kolda n’a pas manqué de remercier le Président de la République qui selon ses propres termes l’a beaucoup inspiré en politique. Très remonté par cette décision du Président de la coalition Diao 2024, le Président de la République prend un décret n•2023-1916 en date du 12 septembre 2023 pour le limoger de son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et des Consignations (CDC).

Retour sur le passé du jeune prodige du Fouladou

Mame Boye Diao est le fils d’un fervent commis de l’Etat à savoir El Hadji Mountaga Diao inspecteur de la Coopération, ancien député et ancien sénateur.

Sa mère Adjia Amy Niang, une enseignante originaire de la grande famille des Guelewars du Saloum fut un exemple de femme engagée et dévouée pour l’éducation des enfants en général et des filles en particulier au Sénégal .

L’oncle maternel de Mame Boye Diao est le médecin à la retraite Malick Niang qui fut pendant plusieurs années Directeur de la Santé du Sénégal. Le Docteur Malick Niang un homme d’une grande dimension intellectuelle qui a initié beaucoup de programmes de Santé dans notre pays lors de son passage à la Direction de la Santé du Sénégal. Un poste qu’avait occupé jadis le père de Madame Aminata Touré à savoir Madiwou Touré cousin germain de Moctar Coll père du Professeur Awa Marie Coll SECK.

Mame Boye Diao est né en 1970 à Bignona au moment où son père servait en Casamance. En 1992 après l’obtention de son baccalauréat, il entre à l’université Gaston Berger de Saint Louis où il obtient sa maîtrise en Sciences politiques option Relations Internationales en 1996. En 1998 il réussit le concours d’entrée à l’école nationale d’administration (ENA). En 2000 Mame Boye devient Inspecteur des Impôts et Domaines et reçoit son diplôme des mains du Président de la République Abdoulaye WADE.

Mame Boye Diao s’est réellement révélé au grand public après les élections présidentielles de 2019 qui ont vu la victoire du Président Macky Sall pour un second mandat. Le Chef de l’Etat Macky Sall le nomme au poste de Directeur des Domaines du Sénégal juste après sa réélection. Après son passage à la Direction des Domaines, il devient le Directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations qu’il quittera le jour où il a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. C’est ce même El Hadji Mamadou Diao qui vient de franchir le cap des parrainages face au candidat choisi par la coalition BBY Amadou Ba et face à d’anciens premiers ministres qui ont fini d’être exclus par le Conseil constitutionnel à cette étape ultime du parrainage.

Mame Boye Diao à l’issue de cette étape très sélective peut aujourd’hui se prévaloir d’une certaine légitimité et d’une certaine légalité pour aller à la conquête du suffrage des sénégalais à l’issue de la phase de dernière sélection où il sera question de répondre à 9 critères pour participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Au demeurant le candidat choisi par la coalition BBY en l’occurrence Amadou Ba a aujourd’hui tout intérêt à composer avec El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao devenu de facto une force politique incontestable et incontournable. L’actuel maire de Kolda un acteur politique très courageux qui réclame son amitié avec Ousmane SONKO un des opposants politiques les plus en vue aura une véritable carte à jouer lors de l’élection présidentielle du 25 février 2024 précisément dans moins de deux mois.

Un rendez-vous politique où Ousmane SONKO sera l’absent le plus présent pour aller à la conquête du suffrage des sénégalais.

Mbaye DIOUF