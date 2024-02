Mamoudou Ibra Kane sur le report : « C’est un plan ourdi contre Amadou Ba »

Répondant la question du doute émis par le Palais d’une victoire d’Amadou Ba face aux autres candidats. Mamadou Ibra Kane n’y est pas allé par le dos de la cuillère. Ainsi rétorque sèchement le journaliste, « à la place du doute c’est un complot qui est ourdi contre le Premier ministre Amadou Ba. On parle de sondage. Première chose, depuis quand des sondages peuvent être utilisés pour reporter une élection présidentielle. Deuxième chose, sondage pour sondage, le président Macky Sall en 2012 savait très bien qu’il ne pouvait pas remporter l’élection présidentielle face à Abdoulaye Wade et aux autres candidats, dès le premier tour. Il s’est contenté de 26% qui le qualifiaient au deuxième tour. Et sur la base des sondages qui existent et qui sont avérés, le candidat Amadou Ba est très bien placé pour tout, au moins l’emporter au second tour ».

Sur la vraie raison de ce report tonne encore le journaliste, « la seule raison c’est que le président de la République est en train, en connaissance de cause de violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il avait dit qu’il ne se représentait pas pour un troisième mandat pour question d’honneur. Aujourd’hui, il oublie tout cela. Le président Macky Sall est en train de se tailler un délai supplémentaire pour rester au pouvoir ».

Avec cette prolongation pense également monsieur Kane, « Macky Sall est en train d’assouvir un désir secret. On se rend compte qu’au fond le président Macky Sall avait renoncé sous la pression. Cela confirme que ce n’était pas une volonté mais tout simplement, il avait cédé à la, pression. Mais aujourd’hui, il révèle sa vraie nature. Qui consiste à s’accrocher au pouvoir », a conclu Mamoudou Ibra Kane dont les propos sont repris par Peessafrik.