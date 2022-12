Mamour Cissé : « A Yewwi il n’y a pas de grands intellectuels à part… »

Mamour Cissé était l’invité de l’émission « Opinion » sur Walf, ce week-end. L’ancien Ministre d’Etat sous Wade est revenu sur la question du 3e mandat et celle de la motion de censure présentée par les députés de la coalition Yewwi Askan WI. « Si les chefs d’État s’accrochent tant au pouvoir, c’est par crainte de ce qui pourrait suivre après leur départ… Tant qu’on n’aura pas un cadre législatif qui protège les Chefs d’Etat, il sera très difficile qu’ils quittent le pouvoir. Si Alpha Condé, par exemple, avait reçu suffisamment de garanties, il n’aurait pas brigué pour un troisième mandat… Les Chefs d’Etat doivent être protégés pour faciliter la succession« , a-t-il déclaré.

« Le niveau est très faible. Cette motion de censure est la preuve palpable. Il y a un problème de timing. C’est quoi la pertinence, est-ce que le moment est propice ? Ce sont des questions qu’on se pose lorsque qu’on dépose une motion de censure. Il faut consulter des spécialistes. Ce qui n’a été fait dans ce cas d’espèce« , précise Mamour Cissé.

Selon lui, « Yewwi voulait simplement se faire entendre parce qu’il lui fallait exister. Ils ont un certain nombre de députés et pensaient se faire entendre. C’est de l’enfantillage et une recherche du buzz. Ça se comprend. En plénière, il y a des télévisions et des caméras et il faut se faire remarquer. Yewwi, à part Ousmane Sonko, il n’y a pas de grands intellectuels. Ce sont des biceps, c’est ce qu’ils savent faire… J’allais être très mal à l’aise au sein de l’Assemblée. Des gens comme Pape Diop ont quitté. Heureusement, que le Président Sall ne m’a pas proposé. Le niveau est très bas. Sauf pour des rares exceptions comme Mamadou Lamine Diallo et Thierno Alassane Sall. On en est au nivellement par le bas. Ce n’est plus un complexe de ne pas avoir des aptitudes intellectuelles« .