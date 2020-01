Objet : Propositions du RAPEL

Destinataire : Président de la Commission du Dialogue Politique

s/c du Président du Comité de Pilotage du Dialogue National

INTRODUCTION

Notre pays vit des moments historiques dans la mesure où, pour la première fois, toutes les composantes de notre Nation se sont retrouvées pour discuter de l’avenir du Sénégal.

En ce qui nous concerne, nous pensons que les acteurs du présent ont ainsi l’occasion de faire faire à notre démocratie des pas importants. Dans cette perspective, nous estimons que nous ne devons pas nous enfermer dans la tradition, la coutume, la pratique ou les habitudes pour refuser de prendre des mesures qui sont, à notre avis, révolutionnaires. Aussi, nous devons oublier nos personnes, nos postures et projets partisans pour ne prendre en compte que les intérêts supérieurs de notre pays.

CONTEXTE

Au lendemain de l’élection présidentielle du 24 février 2019 et malgré sa victoire, le Président Macky Sall avait jugé utile et opportun de conduire tous les sénégalais à un Dialogue National avec un volet important qui est celui de la politique, d’où la mise en place de la Commission Nationale chargée du Dialogue Politique.

Au cours des travaux de ladite commission, l’opposition a proposé la révision de la constitution afin que le Chef de l’Etat ne soit plus chef de parti. Saisissant cette occasion, nous avions dit en séance plénière que puisque l’opposition propose une révision de la constitution, le moment venu, nous mettrons, nous aussi, sur la table les propositions de réformes qui nous paraissaient nécessaires. Voilà pourquoi nos propositions ont été faites en ce moment précis. Autrement dit, nous n’avons pas choisi le temps des propositions mais il nous a été imposé.

PROPOSITIONS

Mandat du Président de la République

La limitation des mandats du Président de la République à deux ne date que de 1992 et a été guidée par deux événements majeurs qui sont :

Les élections mouvementées de 1988 et Le discours de la Baule de François Mitterrand de 1989 qu’il exigeait aux africain que nous sommes.

Dans une démocratie, le pouvoir revient au peuple et au peuple seulement. C’est la raison pour laquelle nous estimons que le seul combat qui mérite d’être mené et celui de la régularité et de la transparence des élections. Si cette exigence est satisfaite, nous devons laisser au peuple sa souveraineté lui permettant de désigner qui il veut.

Nous ne vivons pas les mêmes réalités que les occidentaux qui nous imposent cette limitation. En effet, ces pays ont, sur le plan des infrastructures, une construction achevée. Leur président n’est pas jugé à partir du nombre de kilomètres bitumés, de forages construits, d’écoles et d’universités etc…

Par contre, dans nos pays, tout est à faire et les moyens inexistants. Vous conviendrez donc avec nous que le mandat du Président de la République en France par exemple n’a pas la même valeur que celui du Président au Sénégal.

Pour toutes ces raisons, nous proposons que le nombre de mandats du Président delà République ne soit plus limité et qu’on laisse au peuple son pouvoir de décider et d’élire le président de son choix.

Rationalisation de la vie politique et des partis

Celle-ci passe par les innovations suivantes :

Diminuer le nombre de députés et le ramener à cent (100)

Supprimer la liste nationale et élire tous les députés au scrutin uninominal à deux (2) tours.

Interdire les coalitions et alliances électorales avant les élections législatives.

Dissoudre tout parti n’ayant pas participé aux élections législatives sous sa propre bannière.

Dissoudre tout parti n’ayant pas obtenu 0.8% de l’électorat.

Financer les partis ayant obtenu 0.8% et plus.

CONCLUSION

Notre conviction est que ces mesures qui paraissent utopiques sont indispensables pour rationaliser l’existence et le fonctionnement des partis politiques, renforcer la crédibilité de notre Assemblée Nationale et de nos hommes politiques, en un mot, pour faire avancer notre démocratie.

Les textes en vigueur dans notre pays ne sont pas un prétexte pour refuser ce changement, bien au contraire. Si nous mettons les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de nos intérêts personnels, nous accepterons de nous engager dans cette voie qui est celle du salut pour notre peuple qui se désintéresse de plus en plus de la chose politique, ce qui constitue un danger pour la stabilité et la paix dans notre pays.

Pour le RAPEL

Le Coordonnateur

Ampliation :

-Président de la République

-Président des Institutions (Assemblée Nationale – HCCT – CESE)

-Médiateur de la République

-Pôles participant au Dialogue Politique.