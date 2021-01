Manif à Mbour 4 : Six (6) jeunes placés sous mandat dépôt

Six jeunes arrêtés suite aux manifestations à Mbour 4 extension, dans la région de Thiès, ont passé leur première nuit en prison. Déférés hier lundi, ils ont été finalement placés sous mandat de dépôt, par le Procureur de la région. Ils sont poursuivis pour troubles à l’ordre public, violences et voies de fait, participation à une manifestation non autorisée, entre autres chefs d’inculpation.

Sur les onze manifestants interpellés au départ, cinq dont deux mineurs ont été libérés.

Plusieurs habitants de Mbour 4 extension étaient sortis dans la rue pour protester contre les démolitions des bâtiments dans cette localité. Leur manifestation a été réprimée par les forces de l’ordre qui ont interpellé plusieurs manifestants.

Emedia