Manif au Sénégal : Le Forum du Justiciable invite les jeunes à ne pas tomber dans la manipulation

Le Forum du Justiciable, après une analyse froide de la situation politique du Sénégal, se désole, encore une fois, de l’escalade de la violence qui a encore monté d’un cran. Nous avons, en effet, été témoins d’un spectacle digne d’une guérilla urbaine sanctionnée par de nombreuses casses et vols de biens publics et privés. A ce titre, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées. Nous exprimons également notre solidarité envers toutes les personnes qui ont subi des dommages et des pertes matérielles.

Le Forum du Justiciable s’indigne devant ces actes d’une rare violence qui n’honorent pas notre chère patrie et demande à l’Etat du Sénégal d’assumer pleinement son rôle régalien. Le Sénégal a, toujours, été considéré comme un îlot de stabilité dans un océan d’instabilité. Tous les acteurs doivent travailler à sauvegarder jalousement cet acquis, au regard du contexte d’insécurité qui secoue la Sous-région ouest africaine.

Le Forum du Justiciable interpelle la responsabilité des acteurs politiques et leur rappelle qu’ils ne sont pas au-dessus de la loi. Il est certes normal que des citoyens, dans un État de droit et de démocratie, puissent faire valoir librement leur liberté de manifestation, mais ils doivent le faire dans le respect des lois et des règlements en vigueur.

Il est inconcevable que des actes de violence, peu importe leurs motifs, puissent prospérer et rester impunis. Le Forum du Justiciable invite les jeunes à plus de responsabilité et de conscience citoyenne en évitant de tomber dans la manipulation.

Fait à Dakar, le 21 mars 2023

Le bureau Exécutif