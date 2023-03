Voici la vidéo où Sonko s’asperge le liquide dangereux (vidéo explosive)

Parfois on se demande si la mission de Ousmane Sonko ce n’est pas de déstabiliser le pays. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est en train de tout faire pour lancer un soulèvement. Mais toutes ces tentatives ont échoué jusqu’à présent. Les sénégalais commencent à comprendre le véritable du jeu du principal adversaire de Macky Sall. Ces plans sont sur le point de tomber à l’eau. Sonko a trouvé un moyen radical pour se remettre en selle. Mais des vidéos commencent à jeter le discrédit sur sa capacité à gérer un pays.

Pastef joue sur l’hospitalisation de Ousmane Sonko pour déstabiliser le pays. Les patriotes sont à la recherche de l’homme qui aurait versé un liquide mystérieux sur leur leader. Car cette substance non encore identifiée aurait envoyé Sonko à l’hôpital depuis le 16 mars. Dans leur traque, les Patriotes ont accusé tout le monde à tort et à raison. Ils sont même allés jusqu’à mettre un fidèle défenseur du PROS (Président Ousmane Sonko) au banc des accusés. D’ailleurs cette traque a commencé à créer des frictions au sein de ce parti. Mais à l’ère du numérique, rien ne peut échapper à la vigilance des sénégalais.

Une nouvelle vidéo qui circule sur internet, vient contredire Pastef et ses théoriciens de l’apocalypse. Dans la vidéo ci-dessus, on aperçoit clairement un membre de la garde rapprochée de Sonko entrer dans le véhicule avant de l’asperger d’un liquide inconnu. Avant que Sonko ne porte les lunettes qui devaient protéger ses yeux. Vu sous cet angle, on se rend compte que c’est le seul moment où les yeux de Sonko ont été exposés à un gaz. En dehors du véhicule, il a été ceinturé par Guy Marius Sagna qui lui a servi de bouclier face à l’assaut des éléments du groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et de la brigade d’intervention polyvalente (BIP).

Alors si les patriotes cherchent un coupable, ils doivent déjà identifier cet homme. Et arrêter de jouer avec la stabilité du pays. Une élection ne se gagne pas par le mensonge et la violence. Mais la finalité de Sonko c’est lancer une révolution d’où ce cinéma. Son coup de théâtre a rallongé la liste des victimes de manifestations sous le régime de Macky Sall. Leur logique d’affrontement commence à coûter cher à la jeunesse sénégalaise. Et si l’actuel maire de Ziguinchor continue de nager dans ses délires, la liste des morts risque de connaître une très grande hausse d’ici 2024.

L’autre supercherie de la mythomanie de Sonko est relative à sa maladie. Le leader de Pastef a appelé à un combat mortel avant de fuir le champ de bataille dès les premières heures. Gazé, Sonko est allé se réfugier dans une clinique de la place. L’instigateur du «Gatsa Gatsa» a laissé les jeunes seuls dans les rues. Résultats des courses : ils ont été matés par les forces de défense et de sécurité. Il a fallu qu’un jeune perde la vie pour que Sonko arrête son cinéma. Sa déclaration a fait sortir des failles dans sa mise en scène à dans cette clinique.

Pour une personne qui se dit malade, Ousmane Sonko s’est exprimé normalement pendant presque une heure. La fameuse perfusion semblait être fausse. Le liquide jaunâtre est absent de la petite tube qui devait entrer au niveau d’une des veines de Sonko. Pire, ladite perfusion n’avait pas de cathéter. Une chose qui n’a pas échappé à la fine vigilance des sénégalais qui refusent d’être des moutons de panurge. Et si Sonko n’a pas dit la vérité sur cette perfusion, Dieu seul sait sur quoi d’autre il a menti.

Voilà comment Ousmane Sonko conduit les jeunes à la mort. Le leader de Pastef est devenu la seule constante chez les jeunes. Alors il les utilise pour se tirer de cette mauvaise posture. Son affaire avec Mame Mbaye Niang ne devait même pas couter la vie à un moustique. Il s’agit d’un sénégalais qui accuse un autre sénégalais. A quoi bon de demander aux jeunes d’aller manifester si l’on a rien à se reprocher ?

Sonko est conscient qu’il a commis une grosse bourde dans l’affaire Prodac. Cette erreur, Mame Mbaye Niang va l’exploiter pour enlever au président une épine du pied. Il incombe, désormais, aux sénégalais d’ouvrir grandement les yeux et ne pas se laisser berner par les mensonges de Pastef. Ce parti ne vit que du chaos. Son leader a ruiné ses chances entre deux procédures judiciaires. La chute de Sonko risque d’être brutale.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru