Ce que Sonko a promis à Clédor Ciré Ly en cas de victoire en 2024…Il deviendra le

Quand un avocat joue de la comédie et se transforme en acteur de propagande d’une cause politique, c’est que les enjeux sont considérables. Me Clédor Ciré Ly, ou l’idéologue de la propagande du parti Pastef, a mis en place un programme pour diaboliser Macky Sall aux yeux de l’opinion internationale. Il a simulé une évacuation sanitaire avec un vol régulier d’Air France. Me Clédor Ciré Ly ne fait pas tout ça pour rien. Il a eu une proposition de Ousmane Sonko le leader de Pastef. Ce dernier lui a promis une fin de carrière « balèze ».

Ousmane Sonko a abêti ses avocats qui se sont tous transformés en comédiens. Ces avocats dépassent le cadre juridique et dansent sur des scènes de théâtre. Clédor Ciré Ly n’est plus avocat mais membre de Pastef. Et selon des sources internes au Pastef, l’avocat ne réclame plus d’honoraires. On lui aurait promis le poste de ministre de la Justice en 2024 lorsque Sonko aurait pris le pouvoir. Comme ce fut le cas de l’avocat français, Éric Dupond-Moretti, devenu Garde des Sceaux, ministre de la Justice d’Emmanuel Macron.

Me Clédor Ciré Ly est prêt à tout faire pour qu’Ousmane Sonko sorte définitivement blanc des différentes affaites judiciaires dans lesquelles il s’est empêtré. Quitte même à se livrer à des scènes comiques dignes de grands comédiens du théâtre ou des clowns du cirque. En tout cas, au vu de ce qui s’est passé jeudi dernier, on peut dire que l’avocat a véritablement raté sa vocation. En tant que comédien ou clown, ses services ne se seraient pas simplement arrêtés sur le plan national, mais auraient franchi nos frontières…

Il aurait pu du plan de la comédie, acquérir l’aura qu’a Youssou Ndour sur le plan de la musique au Sénégal et à l’international. Quel comédien ! La mise en scène est digne des grands professionnels du théâtre. Suivez le scénario. Me Clédor Ciré Ly est à bord du véhicule d’Ousmane Sonko, se rendant au tribunal. Ousmane Sonko se fait extirper de son véhicule pour être conduit à bord de celui de la police. Me Clédor Ciré Ly ne veut pas le laisser seul entre les mains de la police et le suit.

Une fois, conduits au tribunal, Me Clédor Ciré Ly ne manifeste aucun signe qu’il a été atteint par les fumées des lacrymogènes ou par une autre substance. Coup de théâtre, une fois à l’intérieur de la salle, Ousmane Sonko se met à pleurer devant le Président du Tribunal qu’il ne se sent pas bien, parce que rudoyé par les forces de sécurité et de défense et que l’un d’eux lui a aspergé une substance dont il ne connait la nature. Finalement, la séance est suspendue, le temps de lui laisser entre les mains de médecins et secouristes pour être consulté.

Ousmane Sonko est entre les mains des secouristes dans un bureau du Tribunal, que l’on assiste à une autre scène pour le moins surréaliste. Cette fois, c’est au tour de Me Clédor Ciré Ly d’entrer dans la danse. Et de quelle manière ! Me Clédor Ciré Ly est sorti de la salle du tribunal aidé par une chaise roulante. Il a été transféré par la suite à SUMA assistance. Me Clédor Ciré Ly qui n’avait montré le moindre signe avoir été atteint de quoique ce soit, aussi bien durant le trajet menant au Palais de justice, une fois aussi dans la salle, est en suffocation subitement.

Un coup savamment monté et qui frise le ridicule. Me Clédor Ciré Ly a été aperçu et filmé dans un café à Paris au lendemain de sa supposée évacuation d’urgence en France. Il se livre à tout ce cirque, rien que parce qu’on lui a miroité un poste. Le barreau de l’ordre des avocats doit se pencher sérieusement sur son cas.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn