Voici le gros mensonge de Me Clédor Ciré Ly sur son évacuation sanitaire (images)

Quand la manipulation atteint son paroxysme, alors il faut craindre des actes de barbarie qui vont suivre. Après la mise en scène d’Ousmane Sonko concernant un liquide dont il a été aspergé, ce sont les images de la supposée évacuation sanitaire de Me Clédor Ciré Ly en France qui sont devenues virales. L’avocat-comédien se prête au jeu des flash pour faire de lui une « victime » des forces de défense et de sécurité. Et quid de son arrivée en France ? Xibaaru vous dit tout sur le mensonge d’un grand avocat transformé en comédien et membre de de la cellule de propagande de Pastef d’Ousmane Sonko…

La journée de jeudi dernier a été marquée à Dakar par des affrontements entre les forces de sécurité et de défense et les partisans d’Ousmane Sonko. L’on a assisté par ci, à des actes de violence, mais par là à des scènes dignes d’un cirque. Dans le dernier cas, il faut dire que c’est Ousmane Sonko et le coordonnateur du pool des avocats pour sa défense, Me Clédor Ciré Ly qui se sont distingués. Ils se sont prêtés à des mises en scène qui auraient normalement poussé tout le monde à s’apitoyer sur leur sort, mais qui finalement font marrer…

Premièrement. Ousmane Sonko qui avait été extirpé de son véhicule pour des questions sécuritaires et conduit au tribunal à bord d’un véhicule des forces de défense et de sécurité, dit avoir été aspergé d’un liquide par un homme en sac à dos. Ce qui est archi-faux. Puisque cet homme qui s’appelle Yarka Sy (voir photo) fait en réalité partie des proches de Sonko. Il apportait au leader de Pastef, du vinaigre pour se protéger des lacrymogènes.

Deuxièmement. Tous les Sénégalais ont vu l’avocat d’Ousmane Sonko, Me Clédor Ciré Ly déclarer être évacué en France (voire l’image ci dessous). On voit effectivement l’avocat sur une chaise roulante. Cela saute aux yeux pour tous ceux qui sont habitués à prendre les vols. Cette chaise roulante est destinée uniquement aux passagers handicapés ou âgés qui ont du mal à se déplacer entre la salle d’embarquement et l’avion.

Or, l’avocat a menti car il n’a pas bénéficié d’un certificat médical d’évacuation sanitaire. D’ailleurs, à sa descente d’avion à Roissy, aucun service sanitaire ne l’attendait. Il a été seulement accueilli par des membres de Pastef qui l’ont installé dans un hôtel. Et en ce moment, ils se préparent à une autre mise en scène. Ils attendent le lundi pour avoir un rendez-vous médical pour continuer le simulacre de mise en scène d’évacuation sanitaire.

Clédor Ciré Ly pris dans un café à Paris

Ainsi, ils vont prendre une photo de l’avocat se faisant ausculter par un simple médecin généraliste pour accréditer la thèse de l’évacuation sanitaire. Une évacuation sanitaire se fait sur un brancard et souvent avec un avion sanitaire. Mais jamais avec un vol commun Air France. Et à l’arrivée, ce sont des médecins qui vous accueillent et non des militants de Pastef. Pauvre Clédor Ciré Ly. Il a troqué sa robe d’avocat contre le manteau de politicien de Pastef. Il profite de l’occasion pour porter, lorsque le jeu s’y prête, le manteau de comédien.

A quoi rime tout cet exercice ? Ousmane Sonko et sa défense font tout pour empêcher la tenue du procès. Ils profiteront de ce cirque savamment monté, pour se procurer de certificats médicaux pour Ousmane Sonko et Me Clédor Ciré Ly, et les brandir le 30 mai prochain pour évidemment déclarer devant le tribunal que ces derniers ne pouvaient se déplacer. Ils vont encore réclamer un autre renvoi du dossier. Voilà qui explique tout le cirque orchestré par Ousmane Sonko et son avocat Me Clédor Ciré Ly. Mais, leur jeu est à nouveau mis à nu, et tous les efforts viennent d’être anéantis.

Transféré vendredi à Paris, Me Clédor Ciré Ly est apparu le lendemain dans un endroit de la capitale française en train de prendre tranquillement à table son café (comme on le voit à travers cette photo).

L’acte dernier de cette mascarade qui tombe à l’eau. Si le ridicule tuait…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn