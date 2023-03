Le «Gatsa Gatsa» en panne…Sonko tente de fuir à l’étranger

Ousmane Sonko est un véritable adepte de « l’art de la Guerre » de Sun Tzu. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) trouve toujours les bonnes stratégies pour se sortir des situations les plus délicates. Poursuivie pour diffamation par Mame Mbaye Niang, il cherche le bon contre-feu pour se tirer d’affaires. L’opération «Gatsa Gatsa» est sa dernière trouvaille. Mais les manifestations de ce jeudi 16 mars 2023 ont clairement démontré que l’appareil révolutionnaire de Sonko est en panne. Alors il cherche à s’exiler pour éviter la condamnation.

Ousmane Sonko devait remuer la langue sept fois avant de faire sa sortie sur le dossier Prodac. Cette affaire est en train de coûter cher au leader de Pastef. Poursuivi par Mame Mbaye Niang pour diffamation, il est à deux doigts de voir ses chances pour la présidentielle de 2024 voler en éclat. Le patriote en chef risque d’être condamné la prochaine fois qu’il fera face au juge. Et aucune manifestation ne pourra le sauver des griffes de Mame Mbaye Niang…

Sonko voulait montrer le côté sombre de la gouvernance sobre et vertueuse de Macky. Pour cela, il voulait faire de Mame Mbaye Niang son agneau de sacrifice. Les révélations dans l’affaire Prodac devait permettre aux sénégalais de connaître l’implication de l’actuel ministre du Tourisme dans cette affaire. Mais jusqu’à présent, le leader de Pastef n’a pas sorti de rapport impliquant le ministre Mame Mbaye Niang.

Désormais, Sonko risque d’être condamné. Comme le révélait Xibaaru, ce dossier est plus bétonné que l’affaire Sweet Beauté. Non seulement, les procès pour diffamation finissent toujours par une condamnation avec ou sans sursis. Et dans ce cas de figure, Sonko sera exclu de la présidentielle avec le nouveau code électoral. Mais si Sonko sort ledit rapport, il pourrait être poursuivi et condamné pour recel de document administratif. Ainsi, la condamnation est devenue inévitable. Une chose que Sonko et ses conseils savent. Raison de tout ce tintamarre.

Le «Gatsa Gatsa» n’est rien d’autre qu’une manière de créer des émeutes pour noyer cette affaire. Car Sonko lui-même sait qu’il s’est trompé dans cette affaire. Mieux, parler de Mame Mbaye Niang n’apporte rien à Sonko sur le plan politique. Conscient de sa bourde, il engage les jeunes sur la voie de la mort. Depuis l’éclatement des manifestations, aucun leader de Pastef n’est descendu sur le front. Ils sont tous terrés derrière leurs claviers poussant les jeunes au suicide.

Malheureusement pour Sonko, les jeunes ne se sont pas livrés à un combat mortel. Après deux jours de manifs, seul un mort a été dénombré. Il s’agit d’un agent de la mairie de la Médina. Conscient que les carottes sont cuites, Sonko applique un principe fondamental dans l’art de la guerre de Sun Tzu : la duperie. Sonko a profité de son extraction de force par les éléments du groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)et de la brigade d’intervention polyvalente (BIP) pour créer une nouvelle situation qui lui est favorable.

L’instigateur du «Gatsa Gatsa» est interné dans une clinique de la place depuis le jeudi dernier. On nous annonce même que sa santé serait dans un état critique. Alors les patriotes cherchent la bonne formule pour que Sonko sorte du pays comme son avocat, Me Ciré Clédore Ly. « Le parti a décidé de mettre tous les moyens à notre disposition pour procéder à son évacuation à l’étranger, en rapport avec ses avocats pour voir le degré de nocivité du gaz qui lui a été aspergé », a déclaré Bassirou Diomaye Faye face à la presse ce samedi. Une idée qui épouse celle de Alioune Tine.

Une évacuation sanitaire serait une aubaine pour Ousmane Sonko. Si le leader de Pastef quitte Dakar, il risque de rater le rendez-vous du 30 mars. Et beaucoup soupçonnent Sonko de vouloir fuir le verdict tant attendu dans cette affaire de diffamation. Ce qui peut se comprendre, les derniers événements ont montré que Sonko perd de plus en plus l’appui de la jeunesse. Sans les jeunes, le PROS (Président Ousmane Sonko) n’est qu’une coquille vide face à un régime prêt à tout pour l’éliminer.

Ousmane Sonko a ruiné ses chances d’être président. A force de jouer sur plusieurs tableaux, il a fini par tout perdre. Désormais, son dernier rempart, c’est cette jeunesse qu’il ne cesse d’envoyer à la mort. S’il s’exile à l’étranger, il risque de finir comme Karim Wade. Un leader-révolutionnaire fantôme sans base solide.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru