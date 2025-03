Mansour Faye charge encore le régime…«Notre pays file droit vers le chaos»

Touché! Target! (Par Mansour Faye)

SAS « demi-dieu » est atteint, blessé, par mes posts objectifs, réels, véridiques et éloignés de tout mensonge ou subjectivité.

Il titube et va couler sous peu de temps!

La gestion du pouvoir est une dure réalité qui ne peut s’abreuver de populisme pour triompher.

Je l’avais dit et je le répète: on ne peut pas passer son temps à calomnier, insulter, manipuler, dire des contrevérités en s’opposant et vouloir gouverner par les mêmes pratiques. Indéniablement, notre cher pays file tout droit vers le chaos. Au lieu que SAS « demi-dieu » s’attaque aux préoccupations dirimantes des sénégalais, il est dans la haine profonde et étanche sa soif immense de vengeances injustifiées. Je voudrais simplement lui dire qu’il ne peut pas emprisonner mon âme! Je suis un homme libre, digne et loyal. Je ne suis ni un lâche, ni un voleur encore moins un menteur. Je me suis acquitté de mes missions ministérielles avec rigueur, sérieux et sérénité. Ma conscience est tranquille.

J’ai toujours eu en bandoulière cette vérité inébranlable qu’un jour prendraient fin mes fonctions et que je me devrais de rendre fiers ma famille et mes amis par une irréprochabilité dans ma gestion.

Mon opposition assumée au régime en place n’est pas personnifiée mais se justifie par ma conviction profonde que le peuple s’est trompé de choix et a besoin de boussole pour mieux cerner et comprendre ce qui se passe actuellement dans notre pays. Je vous saurai gré (SAS « demi-dieu » ) de compter sur ma détermination indéfectible à rester moi-même et continuer à assurer cette veille. Vamos!!!

C’est dans ce registre que j’informe mes compatriotes, sans risque de me tromper, que dans quelques jours (ou semaines) l’électricité, le carburant et le gaz, pour ne citer que ces produits vitaux dans notre quotidien, pourraient connaître une hausse sensible. Ils ( SAS « demi-dieu » et son gouvernement) tenteront de justifier ces augmentations par des exigences économiques qui ont toujours été là, mais que le génie Mackyste a su gérer avec brio.

Contrairement à ce qui a toujours été soutenu, Macky n’était pas un béni oui-oui des institutions de Bretton Woods. Ce sont ceux qui ont crié urbi et orbi qu’ils se délieraient des liens de ces dernières qui sont, aujourd’hui, tout ouïs à leurs desiderata.

Ils ont envie de dire non! Mais ils n’ont malheureusement ni l’expérience, ni le génie nécessaire, ni la compétence et la capacité pour résister et trouver une alternative. Avec l’ajustement structurel en cours de téléchargement, grande sera la déception des sénégalais dont la vie est déjà très dure et leur espoir en dégringolade. Le port de Dakar atteint de rachitisme a déjà perdu l’essentiel de son volume d’activités. Et il se meurt.

Les autorités religieuses, jadis décriées, critiquées et parfois insultées sont aujourd’hui leurs bouées de sauvetage sur lesquelles ils espèrent s’agripper; ce qui justifie leurs tournées intempestives au niveau des différents foyers religieux du pays..

Mais même dans ces lieux, leur régime sent déjà le dégoût et le vomi.

Le Sénégal des SENGHOR, DIOUF, WADE et SALL est aujourd’hui la risée de la coopération bilatérale comme multilatérale.

La déchéance de notre diplomatie n’a d’égale que celle de notre démocratie dont la mort a été subite.

Mais il est tout à fait possible de redresser la trajectoire et en cela, mon invite au Président Diomaye est toujours de mise. Qu’il ouvre les yeux!

SAS demi-dieu est entrain de lui faire un « weur nombo (encerclement)» ingénieusement orchestré par la mise en place d’une administration SONKO, d’une justice SONKISTE sans oublier un parlement aux ordres.

Quand DIOMAYE sera esseulé dans son propre pouvoir, ce sera l’assaut final qui pourrait se solder par une abdication forcée.

En ce qui me concerne, physiquement, moralement, je me suis préparé à toutes les éventualités. Alors faites ce que bon vous semble! Cela m’importe peu. Jamais, je ne flancherai et au bout du compte la vérité triomphera inexorablement inchallah.

Que vive le Sénégal et que survive la démocratie!

Mansour Faye