Le FDR dénonce «l’emprisonnement des opposants politiques par l’Etat-Sonko»

Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) : Déclaration de la Conférence des Leaders

Près d’un an après l’arrivée au pouvoir de Pastef, la situation politique, économique et sociale du Sénégal suscite de vives inquiétudes.

Les atteintes à la démocratie et à l’État de droit se multipliant installent, au fil des jours, une période bien sombre pour le pays.

L’instrumentalisation de la justice à des fins politiques devient une pratique courante, érodant les fondements même de l’État de droit et de l’égalité des citoyens devant la loi.

Après le cas de Farba Ngom, d’autres

députés de l’opposition risquent de perdre leur immunité parlementaire sans qu’aucun dossier d’accusation solide ne soit présenté à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, le nombre d’activistes critiques du gouvernement, traduits en justice et emprisonnés, ne cesse d’augmenter, dans un climat de répression croissante.

L’Etat-Sonko, avec une désinvolture indicible, interdit de voyage des

responsables de l’opposition, un des derniers exemples étant celui de l’ancien Ministre Mansour Faye, sans qu’aucune décision de restriction de leurs libertés n’ait été prise par la Justice ou qu’une enquête officielle dans des affaires limitativement fixées par la loi n’ait été ouverte les concernant.

Ce même État liberticide procède à des redressements injustifiés quand il n’emprisonne pas des hommes d’affaires pour ‘’délit de proximité avec l’opposition’’.

L’État-Sonko semble ainsi donner la priorité à la persécution et à l’emprisonnement de ses opposants politiques, comme pour assouvir un désir de vengeance ou de représailles. La reddition des comptes, pourtant essentielle à une gestion saine des affaires publiques, est travestie en une entreprise de règlement de comptes politiques et personnels.

Le Parquet financier, que l’ancien régime avait créé pour donner suite à la tenue du Dialogue national et qui était censé matérialiser une avancée dans la lutte contre la corruption, est, de fait, utilisé comme un outil politique de répression des adversaires réels ou supposés du parti au pouvoir.

Par ailleurs et comme beaucoup le présageaient, il devient manifeste que

Pastef n’a jamais voulu abroger la loi d’amnistie. Ses gesticulations et ses

fausses promesses n’avaient pour objectif que de cacher son jeu, sa politique étant faite de reniement systématique pour ne pas dire systémique, les actions concrètes ne suivant jamais ses discours enflammés. De sorte que son choix d’une ‘’loi interprétative’’ de la loi d’amnistie risque de conduire inéluctablement notre pays vers le chaos.

En effet, cette proposition de loi interprétative, au lieu de donner des

éclaircissements sur la loi, traduit la volonté manifeste de l’Etat-Sonko de mettre Pastef hors de portée de la justice concernant les événements de 2021 à 2023. Elle nourrit le dessein fou de condamner l’État et les Forces de Défense et de Sécurité et d’affaiblir durablement notre pays après

avoir mis par terre pratiquement toutes les institutions constitutionnelles.

Jamais, depuis l’accession à l’indépendance du Sénégal, un gouvernement n’aura autant entrepris pour nuire à son pays. Cette

entreprise vise à affaiblir durablement les bases de l’État de droit au Sénégal et à garantir l’impunité des véritables responsables de ces événements.

Pour faire bonne mesure, en matière sociale et économique également, Pastef a fini de trahir tous ses engagements. Dans plusieurs ministères et sociétés publiques, une vague de purges politiques a conduit aux licenciements de milliers de travailleurs suspectés d’avoir des liens avec l’opposition. Même des employés bénéficiant de contrats à durée indéterminée (Cdi) sont illégalement

renvoyés, ce qui plonge de nombreuses familles dans la précarité et la misère. A quoi s’ajoute le blocage injustifié des paiements des bourses familiales privant des centaines de milliers de familles, extrêmement pauvres, de ressources vitales.

Sur le plan économique, la situation est tout aussi préoccupante : tous les indicateurs financiers sont au rouge et l’État se trouve dans une situation de quasi-faillite du seul fait de son incurie.

La volonté de manipulation de l’opinion publique a poussé à une falsification des données de la dette souveraine, avec l’inclusion frauduleuse de dettes du secteur parapublic et d’avances de trésorerie.

Cette falsification a entraîné une dégradation brutale de la notation financière du pays et une récession sévère à tous les niveaux.

Il convient du reste d’indiquer que l’abaissement des notes du Sénégal

par l’ensemble des agences de notation et des grandes banques traduit avant tout leur fort scepticisme quant au succès des mesures dites de « redressement » annoncées par le gouvernement. Pour tout dire, le discrédit du pouvoir Pastef est total au plan national comme international. Au point que la CEDEAO a préféré mandater le nouveau président ghanéen, John Dramane Mahamady, au niveau des États de l’AES pour un dossier pourtant confié à notre pays !

Tous ces éléments confirment, une fois de plus, la médiocrité, la dangerosité et l’aventurisme qui caractérisent l’État-Sonko.

La trajectoire de progrès dans laquelle le Sénégal s’était inscrit est suspendue, sinon complètement dévoyée. L’immobilisme, voire le net recul, sont devenus de règle dans tous les domaines et dans tous les secteurs, notamment les Btp ou les activités portuaires et aéroportuaires.

De nombreux chantiers d’infrastructures essentielles (routières, scolaires,

universitaires, sanitaires, etc.) qui étaient en cours de réalisation sont à l’arrêt, ce qui les expose à des risques imminents de dégradation et de renchérissement.

Il faut s’en convaincre : la poursuite de ces dérives inacceptables ne peut que plonger le Sénégal dans une période de grave instabilité, tant sur le

plan politique qu’économique et social.

Face à cette situation préoccupante, le FDR tient à alerter solennellement

l’opinion nationale et internationale, ainsi que les partenaires et amis du

Sénégal.

Le FDR exige :

1. La fin du harcèlement des opposants et l’ouverture de véritables concertations politiques, conformément aux traditions démocratiques du Sénégal ;

2. La renonciation aux mesures antisociales du pouvoir Pastef, notamment les hausses des prix du carburant et d’autres produits de

première nécessité, qui visent à faire payer par la population les conséquences de l’incurie et de l’amateurisme du gouvernement ;

3. L’arrêt immédiat et inconditionnel des licenciements organisés dans

tous les secteurs de l’économie ;

4. Le retrait de la loi interprétative de la loi d’amnistie. Le FDR appelle à une mobilisation collective pour préserver la démocratie et éviter que le Sénégal ne sombre dans le chaos.

Les succès obtenus par les enseignants du Supérieur prouvent que seule la lutte résolue peut faire entendre raison à un pouvoir sourd et aveugle aux véritables préoccupations du peuple. Aucun « pacte social » ne peut à cet égard empêcher les luttes légitimes et nécessaires pour la sauvegarde des acquis démocratiques et sociaux de notre peuple.

Au total, le FDR appelle tous les partis et mouvements politiques, toutes les forces vives de notre pays sans exclusive, à faire face à l’Etat-Sonko, pour mettre fin à la dégradation institutionnelle, politique, économique et sociale de notre pays.

Le FDR convie ces forces vives à préparer avec lui les réunions et les rassemblements populaires qu’il compte organiser dans les prochains jours.

Dakar le 13 mars 2025

La Conférence des Leaders