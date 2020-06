Marcus Rashford…Son vrai père biologique Ghanéen sort de l’ombre

L’identité de Marcus Rashford a été changée. Attaquez-moi et mettez moi en prison si ce que je dis n’est pas vrai. Il est mon fils biologique. Moitié Ghanéen et moitié Anglais. Sa maman est de couleur blanche et ma relation avec elle était très ouverte. Sa famille me connait très bien.

Je défie tout le monde de me poursuivre et de m’emprisonner si quelqu’un pense que mes déclarations sont des mensonges. J’ai des preuves de ce que je dis. Si on me défie, je vais sortir des preuves qui pourraient endommager la réputation de Marcus Rashford.

Il n’est pas Jamaïcain. Son père adoptif est Jamaïcain. Le nom de Marcus Rashford a été changé car le nom que je lui ai donné était Jonathan Mama Marcus.

Je ne l’ai pas encore rencontré. Vous pouvez aller sur le site internet de Manchester United, il est évident qu’il utilisait mon nom, Marquaye, avant que ce ne soit changé pour Rashford.

J’ai beaucoup essayé de le joindre pour qu’il m’accepte comme son pere mais sa mere a pollué son esprit.

Je suis prêt a me soumettre aux tests de paternité pour prouver qu’il est mon fils.

Je n’ai pas besoin de l’argent de Marcus Rashford, j’en ai assez pour moi-même. Je ne cherche que la reconnaissance paternelle. Ca me fait mal d’entendre les gens dire qu’il est Jamaïcain et je ne veux plus entendre cela.

Via Manchester United, j’ai demandé a rencontrer Marcus Rashford. J’ai reçu une invitation de leur par pour me rendre a Old Trafford mais le Coronavirus a tout interrompu. Je vais engager un avocat, aller au tribunal et regagner mon fils en demandant un test ADN.