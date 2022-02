Mark Zuckerberg menace de fermer Facebook et Instagram en…

La société Meta de Mark Zuckerberg pourrait fermer ses « services de base » dans toute l’UE, y compris Instagram et Facebook, si les tribunaux ne modifient pas les règles relatives à la protection des données en faveur du géant de la technologie

Les applications populaires de médias sociaux appartenant à Meta, notamment Facebook et Instagram, pourraient être contraintes de fermer dans l’UE.

La société de Mark Zuckerberg a menacé de retirer les « services de base » de la région à la suite d’un différend sur les lois sur la protection des données avec l’Europe.

Mark Zuckerberg a discrètement émis un avertissement indiquant qu’il pourrait fermer les services si l’Europe ne le laissait pas effectuer des « transferts de données transatlantiques ».

Cela signifie transférer les données privées des personnes depuis des serveurs sécurisés en Europe, où elles sont fortement réglementées, vers les États-Unis.

Dans un rapport annuel à une agence gouvernementale américaine, Meta a déclaré que l’entreprise devra « probablement » cesser d’offrir ses « produits et services les plus importants » si un nouveau cadre n’est pas adopté.

Alors que Meta affirme que le partage de données entre pays et régions est essentiel à la fourniture de ses services, la Cour de justice de l’Union européenne l’en a empêché depuis juillet 2020. Il s’agit en grande partie de protéger les utilisateurs à travers l’Europe contre le partage ou la vente de leurs données à leur insu. .

Bien que Meta de Mark Zuckerberg ait enterré l’avertissement dans son rapport, un porte-parole a déclaré: « Nous n’avons absolument aucun désir et aucun plan de retrait d’Europe, mais la simple réalité est que Meta, et de nombreuses autres entreprises, organisations et services, dépendent des transferts de données entre l’UE et les États-Unis afin d’exploiter des services mondiaux.

« Comme d’autres entreprises, nous avons suivi les règles européennes et nous nous appuyons sur des clauses contractuelles types et des garanties de données appropriées pour exploiter un service mondial…Lire la suite ici