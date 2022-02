Nomination du PM reportée…les gros calculs de Macky

Le Sénégal n’a pas encore de premier ministre (PM). Et pourtant le président de la République avait promis que la nomination du futur chef de gouvernement, dont la fonction avait disparu en 2019, interviendra après les élections locales de janvier. Les locales sont terminées depuis le 23 janvier et les résultats définitifs ont installé les conseillers municipaux et départementaux ainsi que leurs édiles. Et le Sénégal est toujours dans l’attente d’un premier ministre…Des manœuvres ont-elles retardé le processus de nomination ? Ou le président a-t-il tout simplement changé d’avis sur le choix du PM ?

Le poste de Premier ministre, supprimé en 2019 sur initiative du président Macky Sall, est de retour, du moins sur papier, en faveur du vote par l’Assemblée nationale du projet de révision constitutionnelle n°38/2021, le 10 décembre dernier. Le président avait un délai raisonnable pour choisir son Premier ministre mais il a préféré le reporter après les Locales. Et maintenant, des doutes s’installent sur le jour de la nomination et le profil du PM.

Après les émeutes du mois de mars qui ont fait quatorze morts et les tensions qui sont réapparues récemment à l’approche des élections locales de janvier 2022, qui doivent être suivies de législatives, le président Macky Sall entend insuffler une nouvelle dynamique sa gestion des affaires avec la nomination d’un PM. Les conditions de crise économique qui ont contribué à cette contestation inédite depuis des années ne se sont guère améliorées entre-temps. Et la perte de certaines villes stratégiques par la coalition au pouvoir est un signal fort des populations à l’encontre du régime.

Et la restauration du poste de PM devait répondre aux attentes des populations. Mais Macky Sall tarde à choisir ce futur chef du gouvernement. Selon des sources, le président tarde à cause du profil du futur locataire de la primature. Ayant misé en premier lieu sur le profil d’un technocrate pour occuper ce poste, le président Macky Sall serait revenu sur cette décision pour privilégier le choix d’un politicien pour ce poste après lecture des résultats des élections Locales. Il veut un PM politique qui pourrait conduire sa coalition aux législatives.

Selon plusieurs informations recueillis avant les Locales, le nom d’Amadou Hott, devenu ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale en 2019, avait été chuchoté. La défaite de ce dernier dans son fief a changé les plans du président. « Maintenant le président a besoin d’un homme politiquement fort pour faire face à l’opposition aux législatives du 31 juillet 2022. Et il avait des noms comme Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Ba. Mais sa majorité aux locales dans l’ensemble des 553 collectivités locales ont remis au goût du jour son objectif pour un troisième mandat » selon A. Ndiaye, l’analyste politique de xibaaru.

« Et la nomination du PM a été différé parce que le président, convaincu comme il l’a dit, de sa majorité à 80% de l’électorat, ne veut plus d’un PM qui pourrait compromettre sa candidature pour un troisième mandat…Ce qui fait que le président n’a plus besoin de ce PM-politique » confie l’analyste politique-maison qui ajoute que Macky Sall qui compte désormais sur son électorat conforté aux locales a maintenant besoin de d’un Pm effacé. Et ceux qui étaient chuchoté ne sont plus sur la liste des prétendants.

Toutes ces raisons ont poussé le président à retarder la nomination de son Pm. « Macky Sall veut un premier ministre apolitique et son choix créerait la surprise selon nos sources : « le prochain Pm n’est pas parmi tout ceux qui ont été chuchotés. Ils ont fait croire au Président qu’il a toujours sa majorité intacte et qu’il pourrait briguer un troisième mandat. Donc Macky Sall va faire des Législatives, le dernier test pour réévaluer sa majorité…Et procéder à un ultime remaniement au lendemain des Législatives du 31 juillet 2022… pour lui ouvrir les portes du troisième mandat» souffle notre source.

La Rédaction de xibaaru