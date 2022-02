La vie des Lions mise en danger sur un…bus

Augustin Senghor et Matar Bâ…deux tocards qui pénalisent le foot

Les Lions de la Teranga brillent sur le toit de l’Afrique. Notre pays a décroché son premier trophée continental lors de la finale qui l’opposait à l’Egypte, le 6 février 2022. Cet exploit a été fêté à la hauteur du sacre. Les sénégalais sont sortis en masse pour célébrer ses nouveaux héros. Même l’Etat du Sénégal s’est joint à cette fête. Mais à cause du manque de vision de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et du ministère des Sports, le pire a failli se produire. Ce qui était partie pour être une fête nationale, aurait pu se transformer en deuil national.

Les dirigeants du football sénégalais ne cessent de démontrer leur incompétence de jour en jour. La bande à Augustin Senghor est le principal problème de notre football national. Lors de l’arrivée des Lions, après leur sacre au Cameroun, cette fédé a démontré que sa vision ne dépasse pas les locaux de leur siège. En effet, les images des Lions perchées sur un bus sans aucune sécurité a fait le tour du monde. Dans le tas, beaucoup n’y ont pas prêté attention à cause de l’euphorie, mais le danger était bien réel.

Aucun des deux bus affrétés par la fédération ne répondaient aux normes de sécurité requises. Le premier bus qui était venu semblait avoir plus de sécurité que le second. Mais ce n’était que la vue extérieure. Une fois que les Lions sont montés sur le toit, toutes les personnes qui suivaient la cérémonie à travers la télé avaient commencé à s’inquiéter. Les barrières posées aux alentours du toit du bus ne dépassaient pas le niveau des genoux des Lions. Il suffisait d’un faux mouvement pour qu’un des joueurs atterrissent sur la foule immense qui accompagnait le convoi. Mais Dieu fait bien les choses.

Le second bus qui a terminé le trajet des Lions étaient une véritable catastrophe. Aucune protection sur les rebords. Les joueurs et leur entraîneur étaient livrés à eux-mêmes. Leur seul salut, ils le doivent au fait que le bus ne pouvait pas avancer à grande vitesse à cause des supporters. Ces images, à elles seules, prouvent la vision limitée d’Augustin Senghor et Cie. Après la victoire des Lions, ils avaient tout le temps de se préparer et de trouver un bus dans lequel les Lions se sentiraient en sécurité. Mais cette fédération semble être plus intéressée par les milliards dégagés par le Président Macky Sall après le sacre, que par la sécurité des joueurs.

Ces mauvaises images et le vol du téléphone de Kalidou Coulibaly prouvent que la fédération et le ministère des Sports n’avaient rien préparé de ce retour triomphal. Tout a été fait dans le tâtonnement. Sinon ils n’auraient jamais fait courir un tel risque aux joueurs. Et le portable d’un joueur n’aurait jamais été dérobé dans l’endroit le plus sécurisé du pays, le Palais. Les Lions qui avaient compris le danger étaient tous assis sur le toit au lieu de rester debout.

Matar Bâ et Augustin Senghor sont deux dirigeants attardés. Ils auraient pu profiter de ce sacre pour démontrer ce que vaut réellement la gestion du football sénégalais. Mais hélas, il se sont laissés distraire par l’ambiance électrique. Maintenant l’euphorie de la fête est passée, les responsabilités doivent être situées. Ministère des Sports, Fédération et et la société propriétaire du bus, doivent dire aux sénégalais pourquoi ils ont pris le risque de faire voyager les nouveaux champions d’Afrique dans des conditions aussi médiocres. Que personne ne s’étonne si un grand club porte plainte contre le Sénégal pour mise en danger d’un de ses joueurs !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru