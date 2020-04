Masques-Gels Covid-19…Moustapha Diop suspend son…arrêté

Moustapha Diop, ministres du Développement industriel et du Commerce avait pris vendredi dernier, l’arrêté n°9450 du 24 avril 2020, rendant obligatoire la certification de conformité des masques barrières à la marque nationale de conformité (NS Qualité-Sénégal).

Il suspend cet arrêté avec ce communiqué

Conformément à sa mission de promotion de la qualité, le Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries a fait élaborer, par l’Association sénégalaise de Normalisation (ASN), une norme sur les masques barrières et une autre sur les gels hydroalcooliques, pour garantir aux populations des moyens de protection contre le covid-19 qui respectent les exigences de qualité, de confort, de sécurité et de santé requises.

En application du décret n°2002-746 du 19 juillet 2002 relatif à la normalisation et au système de certification de la conformité aux normes, l’arrêté conjoint n° 009450 du 24 avril 2020 a été pris pour rendre obligatoire la certification de conformité des masques barrières à la marque nationale de conformité « NS-Qualité Sénégal ».

Mais, des fabricants de masques ont souhaité l’allègement de la procédure et des modalités de certification des masques barrières, pour pouvoir continuer à participer à l’effort national de lutte contre le coronavirus.

Ainsi, tenant compte du contexte particulier où aucun moyen n’est de trop pour freiner la propagation du covid-19, l’application de l’arrêté susmentionné est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Le Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries

Moustapha DIOP