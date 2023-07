Match Amical : Sénégal-Algérie ce sera en septembre

L’équipe du Sénégal affrontera celle d’Algérie en amical, dans deux mois, à l’occasion des dates FIFA, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).

« Dans le cadre de l’objectif de mise en valeur du stade Président Abdoulaye Wade généreusement offert, par le Président de la république, son Excellence Monsieur Macky Sall à la jeunesse sénégalaise et au Football, il avait été fortement préconisé que la FSF puisse organiser de grandes affiches dans ce stade afin de permettre également à notre sélection nationale de se rapprocher davantage de ses supporters. C’est ainsi que nous venons de conclure, par le biais de nos agents de match (les mêmes qui ont ficelé le match Brésil-Sénégal à Lisbonne),un match amical entre le Sénégal et l’Algérie le 12 septembre 2023 à 19h00 audit stade. Ce sera une belle opposition entre les deux derniers vainqueurs de la CAN et donc une affiche qui fait sa propre publicité ! Au-delà de l’enjeu sportif (préparation de la CAN Côte d’Ivoire 2023 et des éliminatoires de la Coupe du monde 2026), la FSF veut relever les défis de la bonne organisation, de la mobilisation populaire et de la rentabilité commerciale conformément à sa politique de renforcement de la stature internationale du Football sénégalais. L’occasion sera donnée au public présent au stade Président Abdoulaye Wade de célébrer les 5 titres continentaux conquis par le Sénégal en une année », indique la FSF dans son communiqué.

Ce sera le remake de la finale de la CAN 2019 remportée par les Algériens.