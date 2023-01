Mauritanie : La police politique est déterminée à humilier Ould Abdel Aziz (Avocat)

L’avocat, maître Ly Cire Cledor, un des avocats de la défense de l’ex-président mauritanien, Mouhamet Ould Abdel Aziz, a déclaré mardi que la Police politique et non pas la police judiciaire, est déterminée à humilier son client.

Selon l’avocat, « sur simple convocation sans notification d’un quelconque mandat décerné par un juge judiciaire à l’occasion des formalités préalables et obligatoires à l’audience de jugement ou après les dites formalités, la police politique et non pas la police judiciaire, est déterminée à l’humilier [ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz] et à agir dans l’illégalité.»

Monsieur Ly Cire Cledor a ajouté que « depuis des jours la cellule du président était en préparation et la défense n’a pas encore reçu le dossier pour un procès qui débute demain avec plus de 8000 pièces , en défi aux exigences minimales d’un procès équitable. »