Dakar 2 : Le président Macky Sall veut un sommet de l’action

Pour une souveraineté alimentaire de l’Afrique, le président Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l’Union Africaine a fait un plaidoyer auprès de la BAD (Banque Africaine de Développement), de la BID ( Banque Internationale et Développement) et d’autres partenaires de soutenir l’agriculture afin que le continent africain puisse arriver à produire de la nourriture à suffisance et d’exporter vers d’autres pays. Car l’effet combiné de la pandémie du Covid-19, de la guerre en Ukraine, la pénurie d’engrais et la hausse des prix plombent considérablement le développement agricole de l’Afrique.

Et pour mettre fin à la dépendance alimentaire de l’extérieur du continent, celle-ci doit comprendre que se nourrir elle-même est bien possible. Selon le président Macky Sall, qui s’exprimait lors du Sommet Dakar 2, le chemin de l’Afrique des problèmes qui dépend des autres dans le cadre alimentaire et de la résilience peut bien être combattu et que le chemin de l’Afrique des solutions doit s’inscrire dans une Afrique moderne et autonome.

Avant de déclarer ouvert le sommet de Dakar 2 qui porte sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’Afrique avec comme thème « Souveraineté alimentaire et résilience », le président Macky Sall a remercié le Dr Adessina, président de la BAD, et tous les chefs d’états et de gouvernements africains qui ont fait le déplacement à Dakar

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn