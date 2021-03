Mauritanie : L’ex-président Ould Abdel Aziz inculpé pour corruption

L’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et une dizaine de hautes personnalités ont été inculpés jeudi à Nouakchott pour corruption et placés sous contrôle judiciaire.

Le juge d’instruction a suivi les réquisitions du procureur, Ahmedou Ould Abdallahi, qui avait demandé l’inculpation et le placement sous contrôle judiciaire de Mohamed Ould Abdel Aziz, d’un de ses gendres, de deux anciens Premiers ministres et de plusieurs anciens ministres et hommes d’affaires, a dit une source judiciaire proche de l’enquête et s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

L’un des avocats de l’ancien président, Me Mohameden Ould Icheddou, a confirmé l’information. Son client « a refusé de répondre aux questions du juge, s’en tenant à l’immunité que lui confère la Constitution en son article 93 », a-t-il dit à l’AFP, repris par France 24.

Le juge précisera prochainement les conditions du contrôle judiciaire, a dit la même source judiciaire anonyme. Le procureur a requis un contrôle judiciaire « poussé ».